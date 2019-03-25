В Волгограде флагманский цех "Красного Октября" обрел крышу





Разобранный еще весной 2018 года участок кровли над печным и разливочным пролетами в электросталеплавильном цехе №2 на заводе "Красный Октябрь" полностью восстановлен. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, строители завершили монтаж кровли из профлиста, восстановили ее целостность, что позволит значительно улучшить условия труда, обеспечить безопасную работу всего цеха и повысит производительность. Отметим, что электросталеплавильный цех №2 (ЭСПЦ №2) на "Красном Октябре" называют флагманским. Здесь производится выплавка стали.





Напомним, что электросталеплавильные печи в этом цехе были остановлены в конце мая 2018 года в преддверии проведения игр чемпионата мира по футболу в Волгограде. Тогда же было принято решение о необходимости разобрать участок кровли ЭСПЦ-2 для укрепления здания металлическими фермами и проведения плановых работ. Металлоконструкции были смонтированы, но после завершения ЧМ-2018 вопрос с кровлей цеха долгое время не решался. Из-за отсутствия укрытия на площади 5 тысяч квадратных метров, что составляет более 15% от общей площади цеха, производственное помещение оставалось в нерабочем состоянии.

О том, что крышу во флагманском цехе необходимо восстановить, говорил в ходе своей поездки на предприятие губернатор Андрей Бочаров. В январе текущего года эти работы начались. К восстановлению кровли приступили 25 монтажников и ремонтников цеха ремонта металлургического оборудования "Красного Октября". За два месяца специалисты провели необходимые подготовительные работы, затем в сжатые сроки завершили монтаж профилированных стальных листов и специальных металлических панелей. В устройстве кровли также участвовали два автокрана: грузоподъемностью 350 тонн с длиной стрелы 110 метров и 220 тонн с длиной стрелы 60 метров.



