



Водителей предупреждают о дожде и мокром снеге в Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Тамбовской и Рязанской областях. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, бригады дорожных служб в связи с неблагоприятным прогнозом погоды усилены.

Так, согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль автодорог, с 22 по 25 марта на территории пяти областей ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега при усилении ветра до 18 м/с. Днем в южных регионах возможен туман.

Все подрядные организации, отвечающие за содержание федеральных автодорог в данных регионах, переведены в режим повышенной готовности. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Для обеспечения бесперебойного движения на подведомственные сети автодорог в регионах выведено в общей сложности 204 единицы техники (37 единиц в Ростовской области, 42 в Волгоградской, 3 в Воронежской области, 14 в Рязанской и 39 в Тамбовской). Их количество может быть увеличено согласно ситуации на дорогах.



