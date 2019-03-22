Общество 22.03.2019 16:54
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22.03.2019 16:54
Водителей предупреждают о дожде и мокром снеге в Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Тамбовской и Рязанской областях. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, бригады дорожных служб в связи с неблагоприятным прогнозом погоды усилены.
Так, согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль автодорог, с 22 по 25 марта на территории пяти областей ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега при усилении ветра до 18 м/с. Днем в южных регионах возможен туман.
Все подрядные организации, отвечающие за содержание федеральных автодорог в данных регионах, переведены в режим повышенной готовности. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Для обеспечения бесперебойного движения на подведомственные сети автодорог в регионах выведено в общей сложности 204 единицы техники (37 единиц в Ростовской области, 42 в Волгоградской, 3 в Воронежской области, 14 в Рязанской и 39 в Тамбовской). Их количество может быть увеличено согласно ситуации на дорогах.
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