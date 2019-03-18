В Волгограде отправят за решетку отца-истязателя 10-летней девочки

Общество 18.03.2019 13:57
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18.03.2019 13:57
К 6,5 годам колонии общего режима приговорил Центральный районный суд мужчину, истязавшего свою 10-летнюю дочь. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Судом было установлено, что с января по сентябрь прошлого года волгоградец под разными предлогам избивал и оскорблял девочку. Избивал он и ее бабушку, которая пыталась защитить ребенка. Свою вину мужчина не признал. До вступления приговора в силу он будет оставаться в СИЗО.
Уголовное дело расследовали сотрудники СО по Центральному району СУ СК РФ по Волгоградской области.
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