В Волгограде отправят за решетку отца-истязателя 10-летней девочки





К 6,5 годам колонии общего режима приговорил Центральный районный суд мужчину, истязавшего свою 10-летнюю дочь. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Судом было установлено, что с января по сентябрь прошлого года волгоградец под разными предлогам избивал и оскорблял девочку. Избивал он и ее бабушку, которая пыталась защитить ребенка. Свою вину мужчина не признал. До вступления приговора в силу он будет оставаться в СИЗО.

Уголовное дело расследовали сотрудники СО по Центральному району СУ СК РФ по Волгоградской области.