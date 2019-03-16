Разговор слепого с глухим: волгоградские чиновники плохо слышат родителей детей-инвалидов

Общество 16.03.2019 20:49
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16.03.2019 20:49
Встреча на повышенных тонах с участием мамочек детей с ограниченными возможностями и чиновников прошла накануне в Волгоградском штабе ОНФ. Родительское сообщество представляли около 15 человек, присутствовали уполномоченный по правам ребенка в регионе, помощник губернатора по делам инвалидов и представители комитета образования области.
Около полугода матери ведут диалог с областным комитетом образования по вопросу утверждения крайне важного для их детей документа. Речь идет о нормативах госгарантий на получение бесплатного начального образования по адаптированным программам. Родители хотят, чтобы с их детьми не на бумаге, а в реальности занимались психологи, логопеды, тьюторы – ровно то, что прописано в федеральном законодательстве.
Представители комитета образования области с позицией родителей не согласны. Они считают, что в целом система работает исправно, а приведенные матерями конкретные вопиющие факты - это частные случаи.
Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева также призвала родителей набраться терпения и довести совместную нормотворческую работу до логического конца. Однако родители заявили, что, если в ближайшую неделю вышеупомянутый норматив не будет утвержден, то они готовы объявить голодовку.
О том, что думают о волгоградской системе образования для детей с ограниченными возможностями их родители – в видеоматериале.
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