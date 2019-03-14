«Ни себе, ни людям»: мусорный регоператор запрещает раздельный сбор отходов в Волгоградской области





В ООО «Управление отходами-Волгоград» потребовали от компании, занимающейся раздельным сбором мусора в Волжском, убрать терминалы, установленные на контейнерных площадках. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Дубль-ПЭТ», ссылку на то, что теперь за сбор и вывоз мусора в Волгоградской области отвечает один регоператор, здесь посчитали неубедительной. «Раздельный сбор мусора нравится волжанам, и мы считаем это очень важным для экологического воспитания граждан. Хотя особой выгоды мы от этого не имеем, тем не менее считаем, что работаем на перспективу – людей нужно приучать бережно относиться к природе и как можно меньше ей вредить. Поэтому нас, мягко говоря, удивил такой ультиматум «Управления отходами-Волгоград». Тем более, что с прежним руководством у нас были достигнуты договоренности, теперь там поменялся гендиректор и, судя по всему, в компании справились со всеми мусорными проблемами в области и теперь у них нет ничего важнее, чем объявлять войну тем, кто использует мусор для вторичной переработки», - рассказали в ООО «Дубль-ПЭТ».

Всего в Волжском у фирмы 200 точек по раздельному сбору мусора: это и терминалы, и сетки для пластиковых бутылок. «Жители многоэтажек, которые могли бы выкидывать отходы в мусоропровод, даже просили нас, чтобы мы поставили у подъездов сетки для сбора бутылок. Нормальные люди понимают, как важно дать вторую жизнь мусору, чтобы из него сделали полезные и необходимые вещи, материалы. Но вот в компании регоператора, где, по нашему разумению, должны пропагандировать такие проекты, и даже больше того, самим заниматься именно этим, считают, видимо, по-другому. Тем более, что, по нашей информации, в ООО «Управление отходами-Волгоград» процесс переработки мусора налажен не на всех имеющихся в регионе мощностях. Действия регоператора можно объяснить просто – как говорится, ни себе, ни людям», - подытожили в фирме «Дубль-ПЭТ».

К слову, в Волжском раздельным сбором мусора занимается не только данная компания. Здесь еще работают несколько частников, при этом они обеспечивают возможность подработки для наиболее незащищенных категорий населения, которые собирают и транспортируют раздельный мусор. Но теперь эти люди, как правило, пенсионеры и малоимущие, могут лишиться даже мизерного заработка.

Пока в фирме «Дубль-ПЭТ» не намерены выполнять требование регоператора убрать терминалы и другие емкости для раздельного сбора мусора. «Надеемся, что в компании одумаются, изменят свое решение и тем более не позволят себе наносить вред нашей частной собственности. Будем ждать развития событий и хотелось бы увидеть реакцию властей на происходящее», - резюмировали собеседники информагентства.

Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о том, как волжане учатся раздельному сбору мусора. На некоторых контейнерных площадках здесь установлены терминалы для сбора стекла, пластика и макулатуры. И многим горожанам такой подход к сохранению экологии очень нравится.

Справка. Из различного мусора изготавливают вторсырье для дальнейшего производства нетканых материалов, геотекстиля, упаковочной пленки, пластиковой тары, полиэстерной нитки и других изделий из ПЭТФ.



