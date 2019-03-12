В Волгограде мусорному регоператору запретили навязывать кабальные условия бизнесу





Региональный оператор по обращению с отходами не имеет права навязывать юридическим лицам невыгодные для них условия договора на вывоз ТКО. Исчерпывающие разъяснения по данной теме дал председатель комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Олег Николаев, сообщает ИА «Высота 102». Глава ведомства направил письмо уполномоченному по правам предпринимателей, в котором пояснил, что плата за вывоз мусора с площадок предпринимателей может взиматься не только по нормативу, но и по фактическому объему. Напомним, ранее коммерсанты пожаловались в реготделение общественной организации «Деловая Россия» на кабальные условия договоров, которые им навязывает регоператор. Предприниматели пояснили, что с начала 2019 года их платежи за вывоз отходов многократно выросли.

Конфликтная ситуация послужила сегодня поводом для проведения совещания на площадке аппарата бизнес-омбудсмена. Приглашены были все заинтересованные стороны – предприниматели, регоператор, чиновники администрации области, сотрудники УФАС. Правозащитник Ольга Устинова продемонстрировала всем собравшимся официальное письмо председателя комитета ЖКХ и ТЭК. В итоге позиция «Управление отходами – Волгоград» резко поменялась. Представители компании заявили, что готовы рассчитывать плату за вывоз ТКО для юридических лиц, исходя из реального объема потребленного мусора. Порядка 60 таких договоров уже заключено, еще около 150 на подходе. Всего в регионе – 44 тысячи коммерческих субъектов, включая ИП.

В письме за подписью руководителя комитета ЖКХ и ТЭК отмечено, что региональный оператор занимает доминирующее положение на рынке оборота с отходами в регионе, что накладывает на него определенные ограничения. В частности, компании, в соответствии с федеральным законом «О защите конкуренции», запрещено навязывать контрагентам невыгодные для них условия договоров. Вместе с тем, как отметил Олег Николаев, в типовой форме договора, размещенной на сайте «Управление отходами – Волгоград», содержится только один вариант расчета платы, исходя из норматива.

В случае, если регоператор откажется выставлять счета по факту потребления мусора, председатель профильного комитета рекомендовал юрлицам обращаться в антимонопольное управление.



