Общество

В Волгограде мусорному регоператору запретили навязывать кабальные условия бизнесу

Общество 12.03.2019 18:13
328 1
12.03.2019 18:13


Региональный оператор по обращению с отходами не имеет права навязывать  юридическим лицам невыгодные для них условия договора на вывоз ТКО. Исчерпывающие разъяснения по данной теме дал председатель комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Олег Николаев, сообщает ИА «Высота 102». Глава ведомства направил письмо уполномоченному по правам предпринимателей, в котором пояснил, что плата за вывоз мусора с площадок предпринимателей может взиматься не только по нормативу, но и по фактическому объему. Напомним, ранее коммерсанты пожаловались в реготделение общественной организации «Деловая Россия» на кабальные условия договоров, которые им навязывает регоператор. Предприниматели пояснили, что с начала 2019 года их платежи за вывоз отходов многократно выросли. 
Конфликтная ситуация послужила сегодня поводом для проведения  совещания на площадке аппарата бизнес-омбудсмена. Приглашены были все заинтересованные стороны – предприниматели, регоператор, чиновники администрации области, сотрудники УФАС.  Правозащитник Ольга Устинова продемонстрировала всем собравшимся официальное письмо председателя комитета ЖКХ и ТЭК. В итоге позиция «Управление отходами – Волгоград» резко поменялась. Представители компании заявили, что готовы рассчитывать плату за вывоз ТКО для юридических лиц, исходя из реального объема потребленного мусора. Порядка 60 таких договоров уже заключено, еще около 150 на подходе. Всего в регионе – 44 тысячи коммерческих субъектов, включая ИП.
В письме за подписью руководителя комитета ЖКХ и ТЭК отмечено, что региональный оператор занимает доминирующее положение на рынке оборота с отходами в регионе,  что накладывает на него определенные  ограничения. В частности, компании, в соответствии с федеральным законом «О защите конкуренции», запрещено навязывать контрагентам невыгодные для них условия договоров. Вместе с тем, как отметил Олег Николаев, в типовой форме договора, размещенной на сайте «Управление отходами – Волгоград», содержится только один вариант расчета платы, исходя из норматива.
В случае, если регоператор откажется выставлять счета по факту потребления мусора, председатель профильного комитета рекомендовал юрлицам обращаться в антимонопольное управление. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Жительница Волгограда попросила президента защитить ее от "беспредела" газовиков
13.02.2019 15:41
29824 4
«Ваш номер 463»: в Волгоградской области инвалид-афганец почти 20 лет мыкается по съемным углам
16.02.2019 09:39
31480 9
«Не верьте депутатам и телевизору»: волгоградцев убеждают в законности частных «фотоловушек» на дорогах
11.03.2019 14:43
27260 61
Общество
12.03.2019 18:18
Общество 12.03.2019 18:18
826 3 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 17:57
Общество 12.03.2019 17:57
465 2 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 17:37
Общество 12.03.2019 17:37
329 1 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 16:36
Общество 12.03.2019 16:36
571 1 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 16:29
Общество 12.03.2019 16:29
3265 6 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 15:18
Общество 12.03.2019 15:18
7355 15 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 13:56
Общество 12.03.2019 13:56
4177 9 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 12:20
Общество 12.03.2019 12:20
755 11 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 12:19
Общество 12.03.2019 12:19
7337 20 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 11:53
Общество 12.03.2019 11:53
598 7 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 11:02
Общество 12.03.2019 11:02
12502 19 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 10:30
Общество 12.03.2019 10:30
7829 20 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 09:58
Общество 12.03.2019 09:58
2927 5 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 08:36
Общество 12.03.2019 08:36
3612 10 Обсудить

0
Далее
Общество
11.03.2019 16:24
Общество 11.03.2019 16:24
16013 23 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:18
Дождь, снег, туман: в Волгоградскую область возвращается зимаСмотреть фотографии
18:13
В Волгограде мусорному регоператору запретили навязывать кабальные условия бизнесуСмотреть фотографии
17:57
Пенсионер умер на остановке маршрутки на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде в аварийном доме затопило квартиры на пяти этажахСмотреть фотографии
17:17
Спикер Госдумы назвал оскорбительными слова депутата из Волгограда о пенсиях "тунеядцев и алкашей" (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
16:52
Экс-сотрудник волгоградской колонии продавал заключенным выходныеСмотреть фотографии
16:36
На трассе “Волгоград-Астрахань” задержали партию игрушечных квадрокоптеровСмотреть фотографии
16:30
На севере Волгоградской области посевам озимых угрожают сугробыСмотреть фотографии
16:29
На улице Ангарской в Волгограде снесут крытый рынокСмотреть фотографии
15:52
Волгоградстат подсчитал, как выросли цены в регионеСмотреть фотографии
15:43
Дело о гибели трех человек на барже рассмотрит Волжский горсудСмотреть фотографии
15:19
Сбербанк Онлайн вошел в топ-5 самых востребованных мобильных приложений РоссииСмотреть фотографии
15:18
«Красное и черное»: госпредприятие Волгоградской области заказало иномарку с тюнингом Смотреть фотографии
15:18
В Волгограде пьяный мужчина угрожал застрелить жену из арбалетаСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области подросток угнал автомобиль, чтобы доехать до домаСмотреть фотографии
13:56
В Волгоградской области взрывают лед на реках перед половодьемСмотреть фотографии
12:37
Сады Придонья и МГУ спасли 190 деревьевСмотреть фотографии
12:19
Генеральная уборка на острове Сарпинский в Волгограде снова отменяетсяСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде прокуратура оставила любителей краснокнижной экзотики "с носом"Смотреть фотографии
11:39
В Волгограде беглый заключенный получил новый срок за грабеж офисов микрозаймовСмотреть фотографии
11:02
Мусорный регоператор сделал жителей Волгоградской области должниками поневоле Смотреть фотографии
10:30
Волгоград превратился в лесоповалСмотреть фотографии
09:58
В общежитии на севере Волгограда обрушилась часть фасада после капремонтаСмотреть фотографии
09:09
В Волгоградской области задержали трио "барсеточников" (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
08:36
В Волгоградской области закрыли сайт с инструкцией по изготовлению огнеметовСмотреть фотографии
20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области перестрелка не обошлась без жертв Смотреть фотографииCмотреть видео
17:19
В Жирновске Волгоградской области образовалась новая свалка под носом у регоператораСмотреть фотографии
16:33
ФАС: россияне переплачивают за ЖКХ более чем в два разаСмотреть фотографии
16:24
В мэрии Волгограда нашли 12 кандидатов для замены начальниковСмотреть фотографии
16:17
У грузоперевозчика из Волгограда арестовали автомобили и счета на сумму укрытых налогов
Реклама
Реклама
 