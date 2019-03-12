В Волгоградской области взрывают лед на реках перед половодьем

Общество 12.03.2019 13:56
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12.03.2019 13:56
Во Фроловском районе Волгоградской области накануне начались работы по подрыву льда в русле реки Арчеда. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, они продолжатся и сегодня. Место перед переливной трубой через автодорогу Фролово-Ветютнево площадью около 3 тысяч квадратных метров было выбрано неслучайно. На данном участке реке Арчеде в половодье не хватает «места» в русле и часть воды уходит в ерик Шумки. Чтобы решить данную проблему, специалисты у края подрывают лед, чтобы вода могла беспрепятственно уходить по реке Арчеда в сторону Ветютнево, а лишняя вода – в сторону ерика, где впоследствии она сможет вернуться в русло Арчеды только в хуторе Синяевки.
В первый день для взрывных работ было использовано почти 150 зарядов. Стоит заметить, что режим повышенной готовности к прохождению паводка во Фролово был объявлен еще 9 марта, тогда как по всей области – только 11 марта.
Напомним, Фроловский район в прошлом году также сильно пострадал от половодья. Вода зашла в десятки домовладений, размыла дороги, вывела из строя электрическое и газовое оборудование.
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