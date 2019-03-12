В Волгоградской области задержали трио "барсеточников"





Троих мужчин задержали полицейские в Камышине, их подозревают в совершении ряда краж из салонов припаркованных автомобилей. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, все задержанные - безработные, один из них 67-летний камышанин и двое его знакомых из Фролово – 47 и 39-лет. На данный момент известно как минимум о трёх преступных эпизодах. Так, они похитили более 28 тысяч рублей у экспедитора, который оставил сумку под одеялом в спальном отсеке “ГАЗели”, еще около 5 тысяч рублей из “Лады Калины” и 40 тысяч из автомашины “ГАЗ-3302”. Экспедитор хранил деньги в выдвижном ящике передней панели.

Стражи порядка сообщают, что для преступного промысла подозреваемые выбирали место возле рынков, торговых центров, придорожных кафе и мотелей. Сперва они наблюдали за автолюбителями, выбирая из общего потока жителей других регионов и тех, в чьих машинах не была установлена сигнализация.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Сейчас они содержатся под стражей. Следователи не исключают, что в ходе расследования количество эпизодов может возрасти.