Волгоград, блины и зрелища: городской праздник удался

Общество 10.03.2019 18:36
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10.03.2019 18:36
Сегодня в Волгограде широко отметили Масленицу. Главной площадкой праздника проводов зимы стала территория у музея «Россия - моя история». Несмотря на то, что в пойме реки Царицы сейчас идут активные работы по благоустройству, здесь нашлось место и для увеселительных площадок, и для палаток с угощениями, и для размещения 13-метрового чучела Масленицы. Как сообщает ИА «Высота 102», городские власти, как и планировали, организовали для горожан масштабный праздник. Сегодня в пойме реки Царицы наблюдалось небывалое скопление людей. По предварительным оценкам, участие в мероприятиях приняли десятки тысяч волгоградцев - детей и взрослых. Востребовано было все - люди с удовольствием смотрели выступления творческих коллективов, стояли в бесконечных очередях за шашлыками и блинами, танцевали, принимали участие в конкурсах и играх, знакомились с выставкой масленичных кукол, а затем в едином порыве наблюдали, как горит 13-метровая Масленица. Подробности в видеоматериале ИА «Высота 102».
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