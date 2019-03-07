



Депутат-единорос Волгоградской облдумы Гасан Набиев попросил прощения за высказывания о том, что маленькие пенсии получают "тунеядцы". Об этом СМИ рассказали, как сообщает ИА "Высота 102", в пресс-службе партии власти.

Накануне ИА "Высота 102" опубликовало видеозапись выступления нардепа Набиева с заседания областного заксобрания, на котором он утверждал, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкаши", а малоимущие сами виноваты, что стали такими.

В среду же, Гасан Набиев заявил, что "приносит прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий". При этом он пояснил, что в качестве примера приводил ситуацию с работниками его предприятия, что было некорректно".

Напомним, нардеп назвал несправедливой ситуацию, при которой те, кто работали мало, и те, кто трудились не покладая рук, получают практически одинаковую пенсию. Как считает Набиев, это является следствием прежней пенсионной системы.



