Общество

«Темнота – друг молодежи!»: Студенты Волгоградской области призовут экономить свет

Общество 04.03.2019 07:40
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04.03.2019 07:40


Студенты Волгоградской области станут авторами рекламных баннеров об  экономии электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет ЖКХ и ТЭК региона, Волгоградский центр энергоэффективности проводит конкурс среди учащихся вузов и ссузов на изготовление лучших рекламных баннеров по заданной теме. Работы принимаются по 24 марта 2019 года.
Участники состязания должны разработать дизайн-макет баннера, содержащего призыв граждан не «транжирить» энергоресурс: гасить свет при выходе из комнаты,  покупать энергосберегающие лампочки, или подумать о семейном бюджете в свете подорожания с 1 января тарифа на электроэнергию. 
Авторы самых оригинальных агитматериалов получат дипломы и ценные призы, которые им вручат на Молодежном энергофоруме. Мероприятие пройдет 4 апреля на базе  «Волгоград Арены».
Самых маленьких жителей Волгоградской области чиновники также призывают задуматься о бережном отношении к энергоресурсам. Среди детей в возрасте от 4 до 15 лет также организован конкурс на лучший рисунок «Энергосберегайка».  Подробная информация о творческих состязаниях  на сайте комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области.

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