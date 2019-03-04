«Темнота – друг молодежи!»: Студенты Волгоградской области призовут экономить свет





Студенты Волгоградской области станут авторами рекламных баннеров об экономии электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет ЖКХ и ТЭК региона, Волгоградский центр энергоэффективности проводит конкурс среди учащихся вузов и ссузов на изготовление лучших рекламных баннеров по заданной теме. Работы принимаются по 24 марта 2019 года.

Участники состязания должны разработать дизайн-макет баннера, содержащего призыв граждан не «транжирить» энергоресурс: гасить свет при выходе из комнаты, покупать энергосберегающие лампочки, или подумать о семейном бюджете в свете подорожания с 1 января тарифа на электроэнергию.

Авторы самых оригинальных агитматериалов получат дипломы и ценные призы, которые им вручат на Молодежном энергофоруме. Мероприятие пройдет 4 апреля на базе «Волгоград Арены».

Самых маленьких жителей Волгоградской области чиновники также призывают задуматься о бережном отношении к энергоресурсам. Среди детей в возрасте от 4 до 15 лет также организован конкурс на лучший рисунок «Энергосберегайка». Подробная информация о творческих состязаниях на сайте комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области.



