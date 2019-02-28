Общество 28.02.2019 13:24
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28.02.2019 13:24
ГУ МВД России по Волгоградской области объявило о начале набора юношей и девушек для направления в текущем году на обучение в образовательные учреждения МВД России. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ведомства, готовы принять молодежь на учебу три учебных заведения в Волгограде, Астрахани и Самаре.
Так, Волгоградская академия МВД осуществляет подготовку специалистов (очная форма обучения) по трем специальностям. Срок обучения - 5 лет.
Астраханское суворовское военное училище МВД РФ готовит юношей для поступления в образовательные организации высшего образования системы МВД России и последующей службе в органах внутренних дел. Обучающиеся получают среднее общее образование, основы юридических и военных знаний и навыков. Срок обучения - 3 года.
Самарский кадетский корпус МВД РФ осуществляет прием на обучение в 5 класс несовершеннолетних граждан (мужского пола) в возрасте не старше 11 лет (по состоянию на 31 декабря года поступления), годных по состоянию здоровья, успешно освоивших образовательную программу начального общего образования. При поступлении в Самарский кадетский корпус МВД России вступительные испытания не проводятся.
По вопросам поступления в образовательные организации системы МВД России необходимо обращаться по телефонам: (8442) 30-42-94, 30-48-44.
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