Экономика

Клиентам Сбербанка стали доступны мгновенные переводы с карты на кошелек WebMoney и обратно по номеру телефона

Экономика 28.02.2019 13:00 Реклама
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28.02.2019 13:00


Сбербанк объявляет о присоединении нового партнера к экосистеме мгновенных переводов. Благодаря сотрудничеству с международной системой расчетов WebMoney Transfer клиентам стали доступны мгновенные переводы с карты Сбербанка на кошелек WebMoney и обратно. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Сбербанка, для перевода достаточно знать номер телефона, к которому привязана карта или кошелек. Денежные средства поступают мгновенно.
Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы»: «Сбербанк продолжает развивать экосистему мгновенных переводов. Популярность сервиса постоянно растет, и мы стремимся сделать его еще удобнее для наших клиентов, привлекая в него новых партнеров и расширяя функции. Теперь переводы с карты Сбербанка на кошелек WebMoney делать так же просто и быстро, как и внутри Сбербанка: достаточно знать номер телефона получателя». 
Петр Дарахвелидзе, директор по развитию WebMoney Transfer: «Переводы по номеру телефона — удобный и понятный для пользователя тренд. Мы рады подключиться к крупнейшему сервису мгновенных переводов от Сбербанка».
При переводе из WebMoney на карту Сбербанка комиссия для плательщика составит 2,3% от суммы перевода, для получателя перевод будет бесплатным. Ранее к работе сервиса мгновенных переводов присоединились такие партнеры Сбербанка, как Тинькофф Банк, «Связной І Евросеть».

Справка. ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
WebMoney Transfer — международная система расчетов и среда для ведения бизнеса в сети, основанная в 1998 году. За это время к системе присоединилось более 39 миллионов человек по всему миру. В системе WebMoney предусмотрены сервисы, позволяющие вести учет, обменивать расчетные средства, привлекать финансирование, решать споры и заключать безопасные сделки.

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