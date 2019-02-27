



Учительница начальных классов Логовской средней школы Иловлинского района Волгоградской области лишилась работы после того, как стало известно о ее "левом" дипломе о высшем образовании. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, на основании материалов проверки прокуратуры Иловлинского района Волгоградской области в отношении 49-летней бывшей учительницы возбуждено уголовное дело. Она подозревается в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

С 1988 года подозреваемая, имея средне-специальное образование, работала в МБОУ «Логовская СОШ» в должности учителя начальных классов. Но потом она узнала, что при наличии высшего образования педагоги могут иметь право на выплату дополнительной стимулирующей надбавки к окладу.

Для получения дополнительных финансовых средств подозреваемая в 2009 году предоставила директору МБОУ «Логовская СОШ» диплом об окончании высшего учебного заведения - ГОУ ВПО «Волгоградский государственный педагогический университет» по специальности «Логопедия».

Вместе с тем по запросу прокуратуры Иловлинского района Волгоградской области образовательным учреждением предоставлена информация о том, что женщина была отчислена по ее собственному желанию через год после поступления, какие-либо документы об окончании вуза ей не выдавались.

Более того в 2009 году указанная в подложном дипломе специализация «Учитель-логопед-деффектолог» в данном образовательном учреждении не присваивалась. Дознание по уголовному делу проводится ОМВД России по Иловлинскому району Волгоградской области.







