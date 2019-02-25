Общество 25.02.2019 17:52
4121 14
25.02.2019 17:52
На попытки некоторых лиц из своего окружения лоббировать перенос сроков сдачи одного из самых проблемных долгостроев Волгоградской области намекнул сегодня губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». На заседании в администрации региона, где речь шла об итогах Послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию, губернатор, в том числе, потребовал активизировать работу по ключевым объектам инфраструктуры. Отдельное внимание было уделено второму пусковому комплексу моста через Волгу - мостовому переходу через Ахтубу. Андрей Бочаров несколько раз настойчиво повторил, что срок сдачи объекта остается неизменным. «Повторяю, сроков переносить больше не будем. В этом году мы завершаем второй пусковой комплекс. Если кто-то не понимает … и ко мне тут подходят и начинают рассуждать. Нет! В этом году завершаем», - с железными нотками в голосе сказал Андрей Бочаров, неласково посмотрев на сидящих напротив членов своей команды.
О том, что в текущем году будет полностью сдана вторая очередь мостового комплекса, которая включает мост через Ахтубу и развязки, представители власти заявляли ранее. До этого, как сообщало ИА «Высота 102», также звучали обещания сдать объект в 2018 году.
Реклама
Популярное по теме
16.02.2019 09:39
30370 9
26.01.2019 13:37
27213 0
31.01.2019 13:57
21296 24
Волгоградец взыскал с мэрии ущерб за разрушенный при ремонте улицы Ангарской гараж25.02.2019 17:02
В Волгоградской области стали «сыпаться» дома для переселенцев из аварийного жилья25.02.2019 15:51
В Волгограде курьер получил солидный срок за попытку сбыта 100 доз наркотика25.02.2019 15:38
Дом офицеров в Волгограде суд закрыл на неопределенное время25.02.2019 10:19
«Джихад-мобиль» и копии АК-74: в Волгограде ждут эшелон с военными трофеями из Сирии24.02.2019 14:35
Жители Волгоградской области отдали больше миллиарда рублей за нарушение ПДД24.02.2019 14:06
Волгоградцы требуют от мусорного регоператора цивилизованного подхода к сбору ТКО24.02.2019 12:14
В Волгоградской области «полиэтиленовые города» поддерживают плохую репутацию24.02.2019 11:49
Через 6 лет волгоградские чиновники обещают привести в достойный вид 50% региональных дорог24.02.2019 10:54
Ремонтом дороги через Волжскую ГЭС займется исследователь «танцующего моста»24.02.2019 08:04
В Волгограде прогремел салют в честь Дня защитника Отечества23.02.2019 21:06
Жителям Волгограда передали привет из космоса23.02.2019 15:51
В Волгограде зоны охраны установили для здания колледжа, которое готовят для суда23.02.2019 12:20
С 23 февраля!: Волгоградская область отмечает День защитника Отечества23.02.2019 08:31
Дома города-юбиляра в Волгоградской области проходят процедуры «омоложения»22.02.2019 17:00
Реклама