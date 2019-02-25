



На попытки некоторых лиц из своего окружения лоббировать перенос сроков сдачи одного из самых проблемных долгостроев Волгоградской области намекнул сегодня губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». На заседании в администрации региона, где речь шла об итогах Послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию, губернатор, в том числе, потребовал активизировать работу по ключевым объектам инфраструктуры. Отдельное внимание было уделено второму пусковому комплексу моста через Волгу - мостовому переходу через Ахтубу. Андрей Бочаров несколько раз настойчиво повторил, что срок сдачи объекта остается неизменным. «Повторяю, сроков переносить больше не будем. В этом году мы завершаем второй пусковой комплекс. Если кто-то не понимает … и ко мне тут подходят и начинают рассуждать. Нет! В этом году завершаем», - с железными нотками в голосе сказал Андрей Бочаров, неласково посмотрев на сидящих напротив членов своей команды.

О том, что в текущем году будет полностью сдана вторая очередь мостового комплекса, которая включает мост через Ахтубу и развязки, представители власти заявляли ранее. До этого, как сообщало ИА «Высота 102», также звучали обещания сдать объект в 2018 году.



