Под Волгоградом два человека погибли в сгоревшем доме

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Происшествия 23.02.2019 01:10
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23.02.2019 01:10
Частный дом полностью сгорел в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, есть погибшие. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону, на улице Набережная горел частный дом по всей площади с обрушением кровли. Пожар был ликвидирован около 23.00. В экстренных службах уточнили, что при разборе завалов были обнаружены тела 58-летнего мужчины и 63-летней женщины. Причины пожара устанавливаются.
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