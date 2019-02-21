В дорожный фонд Волгограда перечислят почти 1 миллиард рублей

Общество 21.02.2019 11:03
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21.02.2019 11:03
Субсидия в размере почти 1 миллиарда рублей из областного бюджета выделена Волгограду на формирование муниципального дорожного фонда на этот год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, город-герой получит 915392,4 миллиона рублей. Как ранее сообщало информагентство, в 2019 году в Волгограде по программе «Безопасные и качественные дороги» планируется ремонт улиц академика Богомольца, Мясникова, Дегтярева, Героев Шипки, Клименко, Гидростроителей в Тракторозаводском районе, улицы Петра Гончарова, Поддубного, Кузнецова, Башкирская, генерала Штеменко в Краснооктябрьском районе, улицы Полины Осипенко, Полоненко в Ворошиловском районе, улицы имени Неждановой, Кузнецкая, Огарева, Академическая, Автотранспортная в Дзержинском районе, улицы Полухина, Автомобилистов, проспекта Университетский в Советском районе, улицы Гранатовая и Вязовая в Кировском районе, улицы Лазоревая в Красноармейском районе.
Всего в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» профильные службы отремонтируют 35 участков городских дорог. Кроме этого будет проведена реконструкция дорожного полотна на улице Латошинской (от улицы Героев Тулы до выхода на 3-ю Продольную магистраль). Также бюджетные средства заложены на строительство дороги по улице имени Пожарского. Дополнительно будет проведен ямочный ремонт или ремонт картами на проспектах Столетова и Жукова, улицах Бахтурова, Танеева, Якуба Коласа, Новодвинской и Ростовской.
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