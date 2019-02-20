Происшествия 20.02.2019 15:09
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20.02.2019 15:09
Предприниматель из соседнего региона задержан в Волгограде по подозрению в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, 55-летний мужчина прибыл в Волгоград сразу после того, как узнал, что принадлежащая ему партия одежды и обуви известных спортивных брендов арестована волгоградскими полицейскими. Дело в том, что при проверке сопроводительных документов на груз у стражей порядка возникли сомнения в их подлинности. Грузовик с товаром был остановлен в Красноармейском районе Волгограда 13 февраля.
Узнав о случившемся, владелец груза на следующий же день прибыл в Волгоград в территориальный отдел МВД, где оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции рассказал ему о последствиях незаконного использования товарных знаков. Избежать привлечения к установленной законом ответственности коммерсант решил с помощью взятки. За принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела и возвращение изъятой контрафактной продукции он предложил полицейскому 40 тысяч рублей. Сотрудник МВД разъяснил мужчине, что подобные предложения уголовно наказуемы, а о состоявшемся разговоре сразу сообщил вышестоящему руководству. Передача денег происходила под контролем оперативников.
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