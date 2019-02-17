Происшествия 17.02.2019 10:47
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17.02.2019 10:47
Накануне около десяти часов вечера в Красноармейском районе Волгограда машина сбила двух человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, «ВАЗ-2112» под управлением 38-летнего мужчины, двигаясь по ул. Лазоревая со стороны Кировского района в сторону ул. Дачная наехал на двоих пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП 61-летняя пешеход-женщина скончалась на месте происшествия, 55-летний пешеход-мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение.
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