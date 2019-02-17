В Волжском под колесами машины погиб бездомный

Происшествия 17.02.2019 09:51
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17.02.2019 09:51
44-летний мужчина погиб под колесами автомобиля на дороге на пос. ЛПК в Волжском, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев. Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчину сбила иномарка "Хундай Солярис" в десятом часу вечера. Он шел по проезжей части в попутном направлении с машиной, при этом обочина была довольно широкой. При установлении личности погибшего выяснилось, что он не имел постоянного места жительства.
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