В Волгоградской области от отравления алкоголем скончались 5 человек





Четверо мужчин и одна женщина скончались в 2018 году от отравления алкоголем, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, в двух случаях смерть наступила из-за отравления этанолом, еще в двух случаях - от суррогатного алкоголя и один человек погиб от употребления неизвестного спиртосодержащего вещества.

Всего в 2018 году в Волгоградской области зарегистрировано 409 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, что на 7% ниже уровня 2017 года. Специалисты отмечают, что негативным медико-социальным аспектом является факт ежегодной регистрации острых отравлений алкоголем у детей до 14 лет и подростков (15-17 лет).

Так, в прошлом году зарегистрировано 66 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией у лиц возраста 0-17 лет, составляющий 16% от общего числа пострадавших от острых алкогольных отравлений, что на 34,4% меньше по сравнению с 2017 годом. Отмечается, что проблема острых отравлений у детей и подростков является индикатором социального неблагополучия в обществе, недостаточности контроля - прежде всего в семье - за поведением ребенка, его досугом, посещением образовательных учреждений.



