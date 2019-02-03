В Волжском сбили двух школьников

Происшествия 03.02.2019 09:41
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03.02.2019 09:41
Накануне в Волжском двое школьников попали под колеса машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, за рулем «Лады Гранты» находился 43-летний водитель. На улице Александрова он совершил наезд на школьников: 9 и 13 лет, переходивших проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспорта по регулируемому пешеходному переходу. Обоим мальчикам-пешеходам оказана медицинская помощь.
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