Волгоградцев отблагодарят чайниками за вклад в развитие региона

Общество 31.01.2019 17:17
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31.01.2019 17:17
Тридцать семь электрочайников и 35 электрокофеварок вручат депутаты Волгоградской облдумы жителям в целях поощрения за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт гозаказов, на эти цели из бюджета выделено почти 200 тысяч рублей. Кроме граждан, на чайники и кофеварки могут претендовать также и организации. Подарками планируется отметить и жителей, которые показали успехи в науке, здравоохранении, строительстве и культуре, образовании, а также отличились другими заслугами.
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