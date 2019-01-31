Общество

Волгоградцев отблагодарят чайниками за вклад в развитие региона

Общество 31.01.2019 17:17
2788 4
31.01.2019 17:17


Тридцать семь электрочайников и 35 электрокофеварок вручат депутаты Волгоградской облдумы жителям в целях поощрения за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт гозаказов, на эти цели из бюджета выделено почти 200 тысяч рублей. Кроме граждан, на чайники и кофеварки могут претендовать также и организации. Подарками  планируется отметить и жителей, которые показали успехи в науке, здравоохранении, строительстве и культуре, образовании, а также отличились другими заслугами. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
«Народный Дозор»: голосуем за героев
07.01.2019 21:00
49850 5
В Волгограде после Нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)
19.01.2019 13:34
26241 0
Топ-менеджеры «Лидера» приехали в Волгоград убираться за «дочкой»-грязнулей
18.01.2019 20:34
24989 7
Общество
31.01.2019 18:53
Общество 31.01.2019 18:53
8321 13 Обсудить

0
Далее
Общество
31.01.2019 15:37
Общество 31.01.2019 15:37
344 1 Обсудить

0
Далее
Общество
31.01.2019 14:50
Общество 31.01.2019 14:50
19985 20 Обсудить

0
Далее
Общество
31.01.2019 13:57
Общество 31.01.2019 13:57
18884 24 Обсудить

0
Далее
Общество
31.01.2019 10:33
Общество 31.01.2019 10:33
12706 69 Обсудить

0
Далее
Общество
31.01.2019 09:37
Общество 31.01.2019 09:37
2425 17 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 21:31
Общество 30.01.2019 21:31
7253 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 18:05
Общество 30.01.2019 18:05
5499 11 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 17:37
Общество 30.01.2019 17:37
3968 4 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 15:58
Общество 30.01.2019 15:58
5709 6 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 15:13
Общество 30.01.2019 15:13
24589 17 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 14:56
Общество 30.01.2019 14:56
1359 2 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 14:55
Общество 30.01.2019 14:55
1006 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 13:11
Общество 30.01.2019 13:11
16184 20 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 11:54
Общество 30.01.2019 11:54
3592 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:07
«Высота 102»ТВ: Прокатившаяся по стране волна «минирований» накрыла Волгоград Cмотреть видео
18:53
Депутат Госдумы дезинформировала коллег о ситуации с мусором в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:17
Волгоградцев отблагодарят чайниками за вклад в развитие регионаСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде усиленно охраняют подлинный орден «Победа» маршала ЖуковаСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде фирму директора-коррупционера оштрафовали на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
15:37
Архиереи из Волгограда и Элисты совершат панихиду по погибшим в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
15:06
В Волгограде берега Сухой и Мокрой Мечетки взяли под охрануСмотреть фотографии
14:50
В квартирах волгоградцев стали отключать газ из-за «плохих» соседейСмотреть фотографии
13:57
Волгоград лихорадит от ложных угроз о взрывеСмотреть фотографии
12:44
Волгоградский облсуд оправдал экс-директора благотворительного фонда Землянского Смотреть фотографии
11:57
В Волгограде пьяная сиделка зарезала парализованного старикаСмотреть фотографии
10:40
Массовая эвакуация: в Волгограде из-за анонимных угроз эвакуируют школы и больницы Смотреть фотографии
10:33
Волгоградцы обескуражены призывами газовиков «воздействовать» на соседейСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде вычистили пятачок перед приездом губернатораСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде судят фигуранта дела о подпольном цехе суррогатного алкоголя с оборотом 65 млн рублейСмотреть фотографии
08:57
Жительница Волгоградской области "нашла" пачку фальшивых купюрСмотреть фотографии
21:31
В Волгограде завели дело за посты ВКонтакте
20:04
Патриарх Кирилл назвал пивную инициативу депутата Госдумы от Волгоградской области «безнравственной»Смотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: Депутаты опасаются потери Волгоградом статуса города-миллионника Смотреть фотографииCмотреть видео
18:05
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области оценил «ретро»-девушекСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде бизнесмена обязали выплатить 14 млн рублей штрафа за взятку силовикам
17:37
Улицу в Волгограде закроют на одну ночь для стоянки транспортаСмотреть фотографии
16:49
Число пользователей портала Госуслуг за 2018 год возросло на 30%Смотреть фотографии
16:10
Покончить с мусорным кошмаром: регоператор все еще головная боль главы Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгограде снова поменяли маршрут автобуса №2Смотреть фотографии
15:13
Волгоградцы не дождались обещанного перерасчета за невывоз мусораСмотреть фотографии
13:27
ВТБ и НИУ ВШЭ обсудят VR-технологии и блокчейн с финалистами олимпиады «Я – профессионал»Смотреть фотографии
13:11
Депутаты Волгоградской облдумы сказали "нет" актерам НЭТа Смотреть фотографии
13:04
Пьяный водитель в Волгоградской области хотел "откупиться" от полицииСмотреть фотографии
12:42
Волгоградке грозит 10 лет за отъем квартиры у 91-летнего ветерана войныСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 