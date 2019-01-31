В школе Волгограда прервали занятия из-за анонимной угрозы

Происшествия 31.01.2019 10:21
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31.01.2019 10:21
В школе №49 Краснооктябрьского район Волгограда прерваны занятия – учителей и школьников вывели из здания. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, образовательное учреждение проверяется на предмет безопасности – в здании работают силовики и спасатели. По сведениям информагентства, поводом для этого послужило анонимное письмо, полученное по электронной почте, с угрозами.
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