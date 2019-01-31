В Волгограде судят фигуранта дела о подпольном цехе суррогатного алкоголя с оборотом 65 млн рублей

Расследования 31.01.2019 09:07
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31.01.2019 09:07
Завершено расследование уголовного дела по обвинению одного из членов организованной группы в изготовлении поддельных акцизных марок для маркировки, производства и сбыта контрафактного алкоголя. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мужчина находился в розыске с начала 2016 года.
Следствием установлено, что в период с мая по декабрь 2015 года члены организованной группы в составе 20 человек, состоящей из граждан России, республик Таджикистан и Узбекистан в возрасте от 20 до 54-х лет, на территории заброшенной птицефабрики в Городищенском районе в антисанитарных условиях занимались производством суррогатного алкоголя. В целях его реализации они наклеивали на бутылки поддельные акцизные марки и этикетки различных брендов, сбывая впоследствии продукцию потребителям в различные регионы страны. За период их деятельности ими было получено выше 65 миллионов рублей незаконного дохода.
В декабре 2015 года незаконная деятельность данной организованной группы была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка и регионального УФСБ. Около четырёхсот тысяч бутылок было изъято оперативниками из подпольного цеха. 18 соучастников были задержаны и осуждены к различным срокам. Однако двум участникам организованной группы удалось скрыться.
В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий в августе 2018 года один из скрывшихся - 30-летний житель Северной Осетии–Алании - был обнаружен и задержан по месту жительства при помощи местных коллег – полицейских. Он был этапирован в Волгоград и заключен под стражу.
Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ. За содеянное обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.
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