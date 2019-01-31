Расследования

В Волгограде судят фигуранта дела о подпольном цехе суррогатного алкоголя с оборотом 65 млн рублей

Расследования 31.01.2019 09:07
1142 2
31.01.2019 09:07


Завершено расследование уголовного дела по обвинению одного из членов организованной группы в изготовлении поддельных акцизных марок для маркировки, производства и сбыта контрафактного алкоголя. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мужчина находился в розыске с начала 2016 года.
Следствием установлено, что в период с мая по декабрь 2015 года члены организованной группы в составе 20 человек, состоящей из граждан России, республик Таджикистан и Узбекистан в возрасте от 20 до 54-х лет, на территории заброшенной птицефабрики в Городищенском районе в антисанитарных условиях занимались производством суррогатного алкоголя. В целях его реализации они наклеивали на бутылки поддельные акцизные марки и этикетки различных брендов, сбывая впоследствии продукцию потребителям в различные регионы страны. За период их деятельности ими было получено выше 65 миллионов рублей незаконного дохода.
В декабре 2015 года незаконная деятельность данной организованной группы была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка и регионального УФСБ. Около четырёхсот тысяч бутылок было изъято оперативниками из подпольного цеха. 18 соучастников были задержаны и осуждены к различным срокам. Однако двум участникам организованной группы удалось скрыться.
В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий в августе 2018 года один из скрывшихся - 30-летний житель Северной Осетии–Алании - был обнаружен и задержан по месту жительства при помощи местных коллег – полицейских. Он был этапирован в Волгоград и заключен под стражу.
Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ. За содеянное обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Зимние антискользители. Снижение цены: было 320 руб., стало 199 руб.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
В Волжском директором муниципального предприятия стал бизнесмен с миллионными долгами
18.01.2019 12:32
19533 4
Волгоградский облсуд оправдал экс-директора благотворительного фонда Землянского
31.01.2019 12:44
11874 3
В Волгоградском облсуде в громком деле экс-директора благотворительного фонда Землянского объявлен перерыв (онлайн трансляция)
28.01.2019 15:14
10128 4
Расследования
31.01.2019 12:44
Расследования 31.01.2019 12:44
11873 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.01.2019 12:42
Расследования 30.01.2019 12:42
7284 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.01.2019 12:24
Расследования 30.01.2019 12:24
3718 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.01.2019 12:07
Расследования 30.01.2019 12:07
2180 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.01.2019 17:03
Расследования 29.01.2019 17:03
8527 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.01.2019 15:58
Расследования 29.01.2019 15:58
6288 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.01.2019 13:26
Расследования 29.01.2019 13:26
6950 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.01.2019 12:02
Расследования 29.01.2019 12:02
1689 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.01.2019 10:58
Расследования 29.01.2019 10:58
5697 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.01.2019 10:27
Расследования 29.01.2019 10:27
3800 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.01.2019 15:14
Расследования 28.01.2019 15:14
10128 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.01.2019 16:50
Расследования 27.01.2019 16:50
3618 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.01.2019 11:05
Расследования 27.01.2019 11:05
3443 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.01.2019 19:35
Расследования 26.01.2019 19:35
3020 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.01.2019 16:18
Расследования 26.01.2019 16:18
3541 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:44
Волгоградский облсуд оправдал экс-директора благотворительного фонда ЗемлянскогоСмотреть фотографии
11:57
В Волгограде пьяная сиделка зарезала парализованного старикаСмотреть фотографии
10:40
Массовая эвакуация: в Волгограде из-за анонимных угроз эвакуируют школы и больницы Смотреть фотографии
10:33
Волгоградцы обескуражены призывами газовиков «воздействовать» на соседейСмотреть фотографии
10:21
В школе Волгограда прервали занятия из-за анонимной угрозыСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде вычистили пятачок перед приездом губернатораСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде судят фигуранта дела о подпольном цехе суррогатного алкоголя с оборотом 65 млн рублейСмотреть фотографии
08:57
Жительница Волгоградской области "нашла" пачку фальшивых купюрСмотреть фотографии
21:31
В Волгограде завели дело за посты ВКонтакте
20:04
Патриарх Кирилл назвал пивную инициативу депутата Госдумы от Волгоградской области «безнравственной»Смотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: Депутаты опасаются потери Волгоградом статуса города-миллионника Смотреть фотографииCмотреть видео
18:05
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области оценил «ретро»-девушекСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде бизнесмена обязали выплатить 14 млн рублей штрафа за взятку силовикам
17:37
Улицу в Волгограде закроют на одну ночь для стоянки транспортаСмотреть фотографии
16:49
Число пользователей портала Госуслуг за 2018 год возросло на 30%Смотреть фотографии
16:10
Покончить с мусорным кошмаром: регоператор все еще головная боль главы Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгограде снова поменяли маршрут автобуса №2Смотреть фотографии
15:13
Волгоградцы не дождались обещанного перерасчета за невывоз мусораСмотреть фотографии
13:27
ВТБ и НИУ ВШЭ обсудят VR-технологии и блокчейн с финалистами олимпиады «Я – профессионал»Смотреть фотографии
13:11
Депутаты Волгоградской облдумы сказали "нет" актерам НЭТа Смотреть фотографии
13:04
Пьяный водитель в Волгоградской области хотел "откупиться" от полицииСмотреть фотографии
12:42
Волгоградке грозит 10 лет за отъем квартиры у 91-летнего ветерана войныСмотреть фотографии
12:24
Водитель Mercedes из Астрахани ответит за наезд на волгоградского школьника на "зебре"Смотреть фотографииCмотреть видео
12:07
В Волгограде осудят жителя Мурманска за сбыт "экстази"Смотреть фотографии
11:54
Виновника гибели семьи в ДТП исключили из молодежного парламента Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:39
Волгоградская облдума разрешила домашним арестантам голосовать на выборахСмотреть фотографии
11:37
Депутаты погрузились в думы о причинах бегства жителей из Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:38
Безработную волгоградку задержали по подозрению в сутенерствеСмотреть фотографии
10:29
В Волгоградской облдуме вопрос о подорожании бензина "заглох" с полуоборотаСмотреть фотографии
09:21
В центре Волгограда 4-летний ребенок сломал ключицу при столкновении легковушки с маршруткой (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 