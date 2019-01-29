Суд в Волгограде взыскал с подрядчика убытки за потоп в СИЗО Калмыкии

Общество 29.01.2019 16:42
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29.01.2019 16:42
Почти полмиллиона рублей убытков и штраф в сумме 315 тысяч рублей обязали выплатить ФГУП "Управление строительства №34 ФСИН" за подтопление тоннеля режимного корпуса ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Калмыкия. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области.
Согласно материалам дела, в мае 2017 года ФГУП заключило с УФСИН России по Республике Калмыкия госконтракт на капитальный ремонт объекта, а именно ремонт кровли, гидроизоляции тоннеля, внутренних помещений режимного корпуса СИЗО-1. Сумма контракта составила 6,3 миллиона рублей. Он был выполнен в срок, претензий к качеству работ при приемке объекта в декабре 2017 года не возникло. Однако в марте 2018-го пошел дождь и тоннель, ведущий из режимного корпуса в банно-прачечный блок, затопило. Уровень воды на полу достигал 5 см., произошло намокание перекрытий, стен, проводки, что создавало угрозу жизни и здоровью сотрудников, подозреваемых и обвиняемых.
В присутствии представителя подрядной организации был произведен осмотр здания, в ходе которого была обнаружена просадка грунта, а также недостаточная ширина залитой отмостки, что привело к размыванию грунта, образованию ям и накоплению воды с последующим ее проникновением в тоннель. Был составлен акт, предложены меры по ликвидации последствий потопа . В адрес ФГУП "Управление строительства №34 ФСИН" неоднократно направлялось претензионное письмо об устранении выявленных нарушений в рамках гарантийных обязательств, но ответов и действий на них не последовало, поэтому заказчик обратился в суд. УФСИН России по Республике Калмыкия взыскало убытки, а также штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.
Решение в законную силу пока не вступило.
Напомним, ФГУП "Управление строительства №34 ФСИН" в 2017 году сотрясали скандалы. Так, в августе по подозрению в получении двухмиллионной взятки в Волгограде был задержан директор ФГУП "Управление строительства-34 ФСИН России" Василий Полуосьмак и его заместитель Андрей Кочубеев. Следствие их заподозрило в получении "откатов" в размере 15% от контрактов на реконструкцию следственного изолятора в Ленинске.
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