Главное
Расследования 29.01.2019 10:27
2770 0
29.01.2019 10:27
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Волжского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области.
По данным следствия, рано утром 30 сентября 2018 года обвиняемый проснулся от громкой музыки, доносившейся из припаркованного у дома автомобиля. В этот момент он также услышал, как его супруга через открытое окно делает кому-то замечание. Вспылив, злоумышленник вооружился заряженным травматическим пистолетом и спустился к подъезду. Даже не пытаясь мирно уладить конфликт, он произвел два выстрела в упор в голову нетрезвого дебошира, после чего скрылся. От полученных травм 31-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
В результате слаженной работы следователей городского подразделения СКР, а также оперативных сотрудников полиции стрелявшего удалось установить и задержать в кратчайшие сроки – буквально спустя несколько часов после совершения преступления злоумышленник был обнаружен в Краснооктябрьском районе Волгограда по месту жительства его матери.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения и последующего направления дела в суд.
Реклама
Популярное по теме
18.01.2019 12:32
19406 4
10.01.2019 15:56
9768 10
В Волгограде бывшему военнослужащему дали 11 лет тюрьмы за попытку убийства29.01.2019 12:02
Расследования 29.01.2019 12:02
50 Обсудить
В Волгоградской области двух братьев осудят за уклонение от уплаты 119 миллионов рублей налогов29.01.2019 10:58
Расследования 29.01.2019 10:58
3571 Обсудить
В Волгоградском облсуде в громком деле экс-директора благотворительного фонда Землянского объявлен перерыв (онлайн трансляция)28.01.2019 15:14
Расследования 28.01.2019 15:14
9674 4 Обсудить
Житель Волгограда осужден за убийство бывшей тещи27.01.2019 16:50
Расследования 27.01.2019 16:50
3486 0 Обсудить
Суд в Волгограде ужесточил бывшему майору полиции наказание за мошенничество27.01.2019 11:05
Расследования 27.01.2019 11:05
3268 0 Обсудить
В Волгограде серийному автовору смягчили наказание26.01.2019 19:35
Расследования 26.01.2019 19:35
2944 0 Обсудить
В Волгограде сварщик до смерти избил знакомого и случайно поджег ему бороду26.01.2019 16:18
Расследования 26.01.2019 16:18
3438 0 Обсудить
Двоих волгоградцев будут судить за подготовку к сбыту контрафактного элитного алкоголя25.01.2019 13:37
Расследования 25.01.2019 13:37
5420 1 Обсудить
В Волгограде фигурант дела о сбыте крупной партии поддельных банкнот США избежал наказания25.01.2019 12:11
Расследования 25.01.2019 12:11
3113 5 Обсудить
В Волгограде коммерсанта обвиняют в нарушениях валютного законодательства на 4 млн долларов США24.01.2019 16:41
Расследования 24.01.2019 16:41
6448 3 Обсудить
В Волгограде виновника смертельного ДТП отправили зимовать в СИЗО24.01.2019 12:02
Расследования 24.01.2019 12:02
4557 0 Обсудить
В Волгоградской области алиментщика будут судить за попытку "откупиться" от ребенка24.01.2019 11:15
Расследования 24.01.2019 11:15
1094 0 Обсудить
В Волгограде мать осуждена за обман дочери при продаже квартиры24.01.2019 09:43
Расследования 24.01.2019 09:43
6629 5 Обсудить
Жителю Волгограда дали 7,5 лет "строгача" за смертельные побои23.01.2019 18:11
Расследования 23.01.2019 18:11
5515 0 Обсудить
Житель Волгоградской области второй раз отсидит за издевательства над матерью23.01.2019 13:33
Расследования 23.01.2019 13:33
5551 1 Обсудить
Реклама