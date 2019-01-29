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В Волжском будут судить мужчину за убийство на парковке из-за громкой музыки

Расследования 29.01.2019 10:27
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29.01.2019 10:27

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Волжского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области. 
По данным следствия, рано утром 30 сентября 2018 года обвиняемый проснулся от громкой музыки, доносившейся из припаркованного у дома автомобиля. В этот момент он также услышал, как его супруга через открытое окно делает кому-то замечание. Вспылив, злоумышленник вооружился заряженным травматическим пистолетом и спустился к подъезду. Даже не пытаясь мирно уладить конфликт, он произвел два выстрела в упор в голову нетрезвого дебошира, после чего скрылся. От полученных травм 31-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
В результате слаженной работы следователей городского подразделения СКР, а также оперативных сотрудников полиции стрелявшего удалось установить и задержать в кратчайшие сроки – буквально спустя несколько часов после совершения преступления злоумышленник был обнаружен в Краснооктябрьском районе Волгограда по месту жительства его матери.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения и последующего направления дела в суд.

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