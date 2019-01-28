Происшествия 28.01.2019 10:19
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28.01.2019 10:19
Водитель "Mercedes Benz", женщина и подросток пострадали в результате наезда иномарки на бетонное ограждение КПП №1 у поселка Октябрьский. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 41-летний водитель Mercedes в момент совершения ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с рулевым управлением, съехал с проезжей части и совершил наезд на бетонное ограждение. Он и двое его пассажирок - 43 и 11 лет - с травмами доставлены в больницу.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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