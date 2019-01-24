



Движение большегрузного транспорта ограничено в Камышинском районе на трассе Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" из-за непогоды. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водители большегрузов могут переждать снегопад и метель на специализированных стоянках.

Как уже сообщало информагентство, сотрудники Госавтоинспекции порекомендовали пассажирским перевозчикам воздержаться сегодня от рейсов. Уведомления о необходимости временно ограничить движение пассажирского транспорта направлены и диспетчерам автовокзалов.

В настоящее время на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" низовая метель, видимость не более 10 метров.



