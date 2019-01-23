Арбитражный суд Москвы поддержал волгоградскую «Память» в споре с ФАС России

Общество 23.01.2019 15:27
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23.01.2019 15:27
Решение ФАС России от 3 сентября 2018 года о признании факта сговора между мэрией Волгограда и ЗАО «РП «Память» отменено. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ритуального предприятия. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ФАС России. Ответчиком является Федеральная антимонопольная служба. Департамент городского хозяйства, прокуратура Волгограда и области выступают в качестве третьих лиц. В ФАС заявили, что в обязательном порядке обжалуют решение суда первой инстанции.
Антимонопольный орган предписывал департаменту городского хозяйства администрации Волгограда и «Память» прекратить нарушение федерального закона о защите конкуренции, и, таким образом, обеспечить прозрачность местного рынка оказания ритуальных услуг. Данный документ столичный арбитраж признал незаконным.
Между администрацией Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» с 2002 года действуют два договора - на обслуживание кладбищ и колумбариев, а также на погребение граждан. Согласно последнему соглашению между сторонами, срок действия документов продлевается до 2027 года. Летом 2018 года прокуратура вносила представление в Волгоградскую гордуму о приведении в соответствие с законом нормативно-правовых актов в сфере похоронного дела. Депутаты частично удовлетворили требования надзорного органа. Однако, как отметили в прокуратуре и Волгоградском УФАС, народные избранники уступили в мелочах, самые важные пункты представления были проигнорированы. Действующая модель организации похоронного дела, по убеждению местной власти, является стабильной и юридических оснований для ее изменения нет. Однако точка в спорах между сторонами не поставлена - в арбитражном суде Волгоградской области рассматривается иск представительного органа к УФАС по отмене решения и предписания в адрес депутатов.
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