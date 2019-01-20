Расследования 20.01.2019 11:07
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20.01.2019 11:07
На имя начальника Главного Управления МВД России по Волгоградской области поступило обращение от генерального директора акционерного общества «Альфастрахование», в котором он просит выразить благодарность оперативникам уголовного розыска Советского района Волгограда за профессионализм и успешное раскрытие преступления, связанное с покушением на незаконное получение страховых выплат. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 25 ноября 2018 года следователями Управления МВД России по Волгограду было возбуждено уголовное дело по факту совершения разбойного нападения на жителя Москвы, временно проживающего в Советском районе г. Волгограда. Как пояснял потерпевший, в тот день двое неизвестных напали на него, заклеили рот скотчем, избили, применили электрошокер, после чего похитили из его квартиры компьютерные комплектующие на сумму свыше 5 миллионов рублей.
Одновременно с обращением в полицию потерпевший обратился и в страховую компанию для возмещения стоимости похищенного имущества, которое было застраховано от несчастного случая.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали напавших на предпринимателя. Однако в ходе дальнейших следственных действий оказалось, что разбойное нападение являлось хорошо продуманной инсценировкой потерпевшего, собиравшегося получить страховое возмещение. Для этой цели мужчина арендовал квартиру и попросил поучаствовать в инсценировке своих знакомых, заплатив им небольшую сумму.
В отношении мужчины стражи порядка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 306 УК РФ – «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления,соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения». Несмотря на признательные показания участников инсценировки, предприниматель в совершении данного деяния не сознался.
В настоящее время расследования по указанному уголовному делу продолжается.
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