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Рейс «Москва – Дубай» продолжил полет после экстренной посадки в Волгограде

Происшествия 19.01.2019 16:48
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19.01.2019 16:48

Сегодня в 7:23 рейс «Москва – Дубай» экстренно приземлился в «Международном аэропорту Волгоград». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского аэропорта, причина посадки – ухудшение самочувствия пятерых  пассажиров. Трое людей отказались лететь дальше, их забрали на скорой. А двое пассажиров от госпитализации отказались. Как стало известно, еще одна пассажирка также покинула рейс, но по другой причине - она была пьяна. Свой полет рейс в Дубай смог продолжить ровно через два часа.

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