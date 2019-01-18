Волгоградец "подставил" свою жену из-за запрещенных стероидов



Житель Волгограда предстанет перед судом за подозрение в контрабанде сильнодействующих веществ. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в ноябре 2018 года мужчина заказал в интернете 30 банок запрещенного стероида и оплатил за это 12 тысяч рублей. При этом получателем посылки мужчина указал свою жену.

На почте супругу обвиняемого и задержали сотрудники правоохранительных органов. Но, как позже выяснилось, о содержимом посылки она даже не знала. Прокуратура региона направила дело в суд. За контрабанду теперь мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.



