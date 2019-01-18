Расследования

Волгоградец "подставил" свою жену из-за запрещенных стероидов

Расследования 18.01.2019 11:59
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18.01.2019 11:59


Житель Волгограда предстанет перед судом за подозрение в контрабанде сильнодействующих веществ. Как сообщила ИА «Высота 102» старший  помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в ноябре 2018 года мужчина заказал в интернете 30 банок запрещенного стероида и оплатил за это 12 тысяч рублей. При этом получателем посылки мужчина указал свою жену.
На почте супругу обвиняемого и задержали сотрудники правоохранительных органов. Но, как позже выяснилось, о содержимом посылки она даже не знала. Прокуратура региона  направила дело в суд. За контрабанду теперь мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

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