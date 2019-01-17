Общество 17.01.2019 16:12
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17.01.2019 16:12
Новый год принес долгожданное облегчение жителям домов №№15 и 17 по ул. Карла Маркса в Волгограде, где представители концессий наконец-то приступили к закапыванию огромных траншей после замены труб. Как сообщает ИА "Высота 102", люди вынужденно жили в окружении "окопов" с августа прошлого года. Сегодня, как убедилось информагентство, во дворе работает тяжелая техника, засыпает траншею песком.
Напомним, что полгода назад сюда пришли коммунальщики и, по словам местных жителей, устроили настоящий "армагеддец". Рабочие очень быстро раскопали вдоль дома гигантскую траншею, а потом исчезли на долгое время. В результате такой работы почти полтора месяца люди сидели без горячей воды. Потом вода появилась, к счастью, дали и отопление. Но вот закапывать траншеи никто не торопился. Пожилые, дети, люди с ограниченными возможностями полгода были вынуждены добираться до своих подъездов по узеньким и хлипким мостикам. Примечательно, что здесь концессионеры создали проблемы не только живым, но и мертвым. Ритуальные службы не могли подъехать к подъезду, чтобы достойно забрать покойника.
Возмущает людей и тот факт, что все работы в их дворе проводятся как-то неправильно, не по сезону. "Бетон в траншею заливали под проливным дождем. Что будет с этим бетоном через год, никто не знает. Закапывают траншею, когда на улице минус 7, а класть асфальт, наверное, будут в минус 10", - рассказали информагентству жильцы. Вроде бы и нужное дело завершили коммунальщики, но, как это часто у нас бывает, неприятный осадок все же оставили.
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