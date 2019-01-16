Расследования

В Волгограде сотруднику военкомата светит 6 лет тюрьмы за взятку от призывника

Расследования 16.01.2019 17:07
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16.01.2019 17:07


В Тракторозаводский районный суд Волгограда направлено уголовное дело в отношении экс-сотрудника военкомата. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, бывший начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу обвиняется в получении взятки в сумме 85 тысяч рублей. По версии следствия, за эту сумму обвиняемый обещал помочь призывнику «откосить» от армии. Деньги он получил от посредников в собственном кабинете.
Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывали УФСБ России по Волгоградскому гарнизону и отделения №1 ОЭБ и ПК УМВД России по г.Волгограду. Расследование проводилось СО по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области. Вину в содеянном мужчина полностью признал.Ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Обвиняемый находится под домашним арестом.

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