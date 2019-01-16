В Волгограде виновника аварии на теплосетях наказали рублем





Компания "СтройСервис" полностью возместит затраты на устранение аварии на теплосетях в Волгограде, которая произошла по вине данной организации летом прошлого года. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области. Установлено, что 25 июля 2018 года автомобиль "КамАЗ", принадлежащий ООО "СтройСервис", повредил трубопровод ГВС на улице Островская. В результате без горячего водоснабжения остались пять многоквартирных домов на проспекте Героев Сталинграда и улице Островская.

Данная организация по договору подряда с ООО "Концессии теплоснабжения" выполняла строительно-монтажные работы по техническому переустройству наружных сетей горячего водоснабжения "Сеть ГВС Красноармейского района от котельной квартала 1308 ЦТП-46а". На ликвидацию аварии было потрачено более 28 тысяч рублей, которые, по решению суда, и обязали выплатить ООО "СтройСервис". Также ответчик возместит расходы по уплате госпошлины в размере 2 тысяч рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.



