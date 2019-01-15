Гендиректор ООО «Управление отходами-Волгоград» с переживаниями слег в больницу





Генеральный директор ООО «Управление отходами-Волгоград» Рудольф Цаберт не смог присутствовать сегодня на заседании общественной палаты региона из-за болезни. Об этом журналистам заявил врио гендиректора мусорного регоператора Алексей Савенков, сообщает ИА «Высота 102». «Рудольф в связи … как лучше… заболел, с небольшими переживаниями он находится в больнице», - пояснил Савенков.

Напомним, сегодня в общественной палате Волгоградской области впервые состоялось публичное мероприятие с приглашением всех местных СМИ и участием самого регоператора для обсуждения реализации мусорной реформы. Участники встречи – члены общественной палаты, депутаты, общественники – задали ряд вопросов по актуальной и проблемной теме. В новогодние каникулы многие жилые массивы Волгограда были завалены отходами, которые никто не вывозил. Ответ держала председатель комитета тарифного регулирования региона Светлана Горелова. Представители ООО «Управление отходами-Волгоград» скромно стояли у входа в зал и не разу не выступили. По завершении собрания врио гендиректора регоператора дал комментарий журналистам. Подробнее о беседе Савенкова со СМИ – в отдельном видеосюжете, который сегодня будет опубликован на сайте «Высоты 102».



