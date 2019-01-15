В Волгограде новогодние елки пустили в дело

Общество 15.01.2019 11:18
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15.01.2019 11:18
Непроданные новогодние елки помогут вырастить новые деревца. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в МКП «Горпитомник» переработали сухие стволы в мульчу, которая пригодится при посадке новых растений на территории предприятия. Только за первый день работы специалисты получили около трех кубометров хвойной щепы. Подросшие зеленые насаждения затем украсят городские территории - на этот год «Горпитомник» готовит к пересадке около четырех тысяч зеленых насаждений.
По словам агрономов предприятия, сосновая и еловая щепа широко используется при посадках, так как хорошо удерживает влагу, обогащает органическими веществами и защищает растения от переохлаждения в период ранних осенних и весенних заморозков. Также щепа не допускает чрезмерного роста сорняков.
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