Общество

В Волгограде утвердили безопасные места для крещенских купаний

Общество 11.01.2019 11:26
2942 6
11.01.2019 11:26


В Волгограде на Крещение официально подготовят восемь мест для праздничного купания. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, места расположения купелей согласованы с Волгоградской епархией.
Христианский праздник Крещения Господня отмечается 19 января. Традиционно купели открываются накануне вечером и доступны до конца следующего дня. В целях обеспечения безопасности граждан возле прорубей будут дежурить спасатели, полицейские и народные дружинники. 
 Адреса расположения купелей:
1 Тракторозаводской район (пос. Спартановка) - напротив дома № 4  по ул. имени Грамши 
2 Краснооктябрьский район - ул. Матевосяна, 16 (территория яхт клуба «Пилигрим»)
3 Центральный район - ул. Набережная им. 62-ой Армии, причал № 9
4 Дзержинский район - пруд Ангарский.
5 Советский район - Ельшанская набережная. Микрорайон Тулака.
6 Кировский район - 150м вниз по течению от пристани имени Руднева
7 Красноармейский район - ул. имени Фадеева, Севастопольская набережная у памятника Ленина.
8 Красноармейский район – Волго-Донской судоходный канал, р.п. Южный, бывший пляж детского оздоровительного лагеря «Рассвет».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома и офиса (8442) 27-06-74

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
«Народный Дозор»: голосуем за героев
07.01.2019 21:00
49111 5
«Дорожает все!»: Рост цен на продукты ударил по карманам волгоградцев
23.12.2018 18:24
58889 53
Президент освободил от должности прокурора Москвы
29.12.2018 16:32
28629 2
Общество
11.01.2019 13:48
Общество 11.01.2019 13:48
797 4 Обсудить

0
Далее
Общество
11.01.2019 10:08
Общество 11.01.2019 10:08
13318 11 Обсудить

0
Далее
Общество
11.01.2019 09:17
Общество 11.01.2019 09:17
1165 33 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 16:43
Общество 10.01.2019 16:43
3803 17 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 14:17
Общество 10.01.2019 14:17
10712 27 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 13:17
Общество 10.01.2019 13:17
11406 13 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 12:55
Общество 10.01.2019 12:55
7753 25 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 12:19
Общество 10.01.2019 12:19
19571 18 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 11:31
Общество 10.01.2019 11:31
3292 7 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 10:24
Общество 10.01.2019 10:24
5892 12 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 05:42
Общество 10.01.2019 05:42
7296 20 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2019 17:20
Общество 09.01.2019 17:20
26964 33 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2019 17:00
Общество 09.01.2019 17:00
7974 33 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2019 16:50
Общество 09.01.2019 16:50
6397 8 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2019 16:46
Общество 09.01.2019 16:46
5796 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:13
Волгоградские производители не собираются продавать «девятки» яицСмотреть фотографии
14:44
Волгоградская область не вошла в число регионов, где тариф ОСАГО оставят без изменений или понизятСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде лучшим сотрудникам прокуратуры вручили награды в честь профессионального праздникаСмотреть фотографии
12:07
В Волгоградской области из-за психического помутнения мать выбросила ребенка в сугробСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде утвердили безопасные места для крещенских купанийСмотреть фотографии
10:08
На Волгоград надвигается сильный снегопадСмотреть фотографии
09:20
В коммуналке волгоградец убил соседа из-за дамыСмотреть фотографии
09:17
Жителей Волгограда попросили одобрить смену названия остановки «Дом техники»
08:25
Коммунист-депутат Госдумы разбушевался и "объявил войну" главному единоросу Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: Регоператор устроил в Волгограде мусорный хаос Cмотреть видео
17:45
Мэрия Волгограда продлила набор претендентов в кадровый резервСмотреть фотографии
16:43
Депутаты Волгоградской облдумы заказали посуду ко Дню ПобедыСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде возбуждено уголовное дело за подделку протокола общего собрания жильцовСмотреть фотографии
14:50
В Волгоградской области задержали иностранца за попытку дать взятку полицейскомуСмотреть фотографии
14:17
«Дед Мороз грязь и мусор нам принес»: волгоградцы «хвастаются» размерами дворовых свалокСмотреть фотографии
13:38
Облсуд остался непреклонен в вопросе ликвидации стихийных свалок на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:17
Ожидается большой снегопад: В Волгоградской области сойдутся циклон и антициклон Смотреть фотографии
12:55
Губернатор назвал ответственных за реализацию нацпроектов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:19
"Бери побольше - кидай повыше": жители Жирновска Волгоградской области не заметили мусорного "ноу-хау" Смотреть фотографииCмотреть видео
11:33
В Волгограде «оседлавший» забор водитель угрожал полицейским пистолетомСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде через суд разыскивают руководителя УК-«фантома»Смотреть фотографии
10:53
В Волгоградской области мужчина ради отопления дома пошел на преступлениеСмотреть фотографии
10:42
Иностранец осужден в Волгограде за обман ростовских пенсионеровСмотреть фотографии
10:24
«На огурчики потянуло»: какие продукты подорожали больше всего в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:42
Новый асфальт на Кубинской испортили грузовики по пути на стройку "Волгоград Арены"Смотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: Регоператор сферы ТКО позорно провалил старт мусорной реформы в Волгограде Cмотреть видео
18:48
В Волгоградской области при пожаре погибла 5-летняя девочка
18:06
Волгоградский бизнесмен оплатил более 5 млн налогов и избежал тюрьмыСмотреть фотографии
17:20
В Волгограде в новогодние праздники выросли цены на бензинСмотреть фотографии
17:00
«Хрю-хрю»: жители утонувших в мусоре дворов в Волгограде разыскивают регоператора Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 