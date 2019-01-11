В Волгограде утвердили безопасные места для крещенских купаний





В Волгограде на Крещение официально подготовят восемь мест для праздничного купания. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, места расположения купелей согласованы с Волгоградской епархией.

Христианский праздник Крещения Господня отмечается 19 января. Традиционно купели открываются накануне вечером и доступны до конца следующего дня. В целях обеспечения безопасности граждан возле прорубей будут дежурить спасатели, полицейские и народные дружинники.

Адреса расположения купелей:

1 Тракторозаводской район (пос. Спартановка) - напротив дома № 4 по ул. имени Грамши

2 Краснооктябрьский район - ул. Матевосяна, 16 (территория яхт клуба «Пилигрим»)

3 Центральный район - ул. Набережная им. 62-ой Армии, причал № 9

4 Дзержинский район - пруд Ангарский.

5 Советский район - Ельшанская набережная. Микрорайон Тулака.

6 Кировский район - 150м вниз по течению от пристани имени Руднева

7 Красноармейский район - ул. имени Фадеева, Севастопольская набережная у памятника Ленина.

8 Красноармейский район – Волго-Донской судоходный канал, р.п. Южный, бывший пляж детского оздоровительного лагеря «Рассвет».



