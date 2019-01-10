



Мусорные завалы во дворе дома №24 по ул. Триумфальная в Краснооктябрьском районе Волгограда могут претендовать на звание «лучшей» мусорки 2019 года. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», здесь уже давно переполнены мусорные контейнеры, в результате пакеты с отходами бросают рядом с ящиками.









Кроме того, полностью завалена и площадка за контейнерами. Сейчас она приобрела новогодний колорит: здесь много выброшенных елок, новогодней упаковки и даже есть целые ящики с фруктами – виноградом, мандаринами и яблоками.









Горожане возмущены творящимся здесь безобразием и грозятся не платить за вывоз мусора регоператору, который, по их словам, не справляется со своей работой.



