Волгоградцам предложили подождать, когда мусор захватит всю 19-этажку

Забитые мусоропроводы, скопление хлама на лестничной клетке и, как следствие, отвратительный запах в подъезде. Как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» жители многоэтажки по улице 8-ой Воздушной 10А, в таких условиях они живут уже ровно неделю.
Общество 07.01.2019 15:33
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07.01.2019 15:33
Забитые мусоропроводы, скопление хлама на лестничной клетке и, как следствие, отвратительный запах в подъезде. Как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» жители многоэтажки по улице 8-ой Воздушной 10А, в таких условиях они живут уже ровно неделю.
Забитые мусоропроводы, скопление хлама на лестничной клетке и, как следствие, отвратительный запах в подъезде. Как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» жители многоэтажки по улице 8-ой Воздушной 10А, в таких условиях они живут уже ровно неделю.
А дом не из маленьких: 19 этажей и 4 подъезда. Вывозят мусор только с специализированной площадки. Но при неработающем мусоропроводе баки на улице забиваются буквально за несколько часов.
А вот скинуть накопившиеся за праздники отходы в мусоропровод не получается. По словам жильцоы, он забит почти до 10 этажа. Мусор так утрамбовался, что открыть дверцу мусоросборника невозможно.
8 этаж
У каждого подъезда свой мусорпровод, из которого отходы скидываются в специальный металлический контейнер. При этом ни один из четырех баков с первого дня наступления «года свиньи» еще не вывозили.
А вот до 31 декабря 2018 проблем таких не было. Как считают местные жители, проблема в новых мусоровозах. Автомобили поменяли и теперь они могут загружать с задней части машины и только современные пластиковые контейнеры. А вот загрузить по старинке «с боку" более громоздкий металлически контейнер не получается.
Жители многоэтажки в Дзержинском районе уже обращались и к региональному оператору по вывозу отходов, и в администрацию города. Приезжал специалист, составил акт и сказал: "Ждите". Люди ждут. Ждет и мусор, хотя впору объявлять в этом доме чрезвычайную ситуацию.
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