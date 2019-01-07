Волгоградцам предложили подождать, когда мусор захватит всю 19-этажку



Забитые мусоропроводы, скопление хлама на лестничной клетке и, как следствие, отвратительный запах в подъезде. Как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» жители многоэтажки по улице 8-ой Воздушной 10А, в таких условиях они живут уже ровно неделю.





А дом не из маленьких: 19 этажей и 4 подъезда. Вывозят мусор только с специализированной площадки. Но при неработающем мусоропроводе баки на улице забиваются буквально за несколько часов.

А вот скинуть накопившиеся за праздники отходы в мусоропровод не получается. По словам жильцоы, он забит почти до 10 этажа. Мусор так утрамбовался, что открыть дверцу мусоросборника невозможно.





8 этаж





У каждого подъезда свой мусорпровод, из которого отходы скидываются в специальный металлический контейнер. При этом ни один из четырех баков с первого дня наступления «года свиньи» еще не вывозили.

А вот до 31 декабря 2018 проблем таких не было. Как считают местные жители, проблема в новых мусоровозах. Автомобили поменяли и теперь они могут загружать с задней части машины и только современные пластиковые контейнеры. А вот загрузить по старинке «с боку" более громоздкий металлически контейнер не получается.