В Волгограде ищут похитителей школьной новогодней елки (ВИДЕО)

Происшествия 04.01.2019 13:23
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04.01.2019 13:23
Двое неизвестных украли праздничную елку на улице Богунская в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, кража случилась в новогоднюю ночь около лицея №2. Двое буквально "с корнем" вырвали символ нового года. Как видно из записи, воришки пришли к елке со стороны ул. Богунской, 16, а скрылись с добычей во дворе домов №5,7 и 9 на улице Петра Гончарова. Пропажу завхоз лицея обнаружил только утром на следующий день и сразу же обратился в полицию.
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