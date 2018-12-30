В Волгограде за сутки до нового года ожидается снегопад





Сегодня ночью в Волгограде ожидается снегопад. Ветер будет слабый - 3-8 метров в секунду, температура воздуха - 10-12 градусов мороза. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, днем 31 декабря волгоградский метеоцентр прогнозирует небольшие осадки - до 3 мм, температура составит до 5-7 градусов ниже нуля.

В связи с ожидаемыми осадками муниципальные дорожно-коммунальные предприятия приведены в повышенную готовность. В ночные часы на дорогах города будут работать свыше 65 единиц спецтехники, включая более 40 комбинированных дорожных машин. Сегодня к 18 часам МУП «ДСЭР Советского района» и МБУ «Северное» собрано и вывезено около 500 кубометров снежно-песчаной массы.



