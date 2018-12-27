Общество 27.12.2018 12:55
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27.12.2018 12:55
Активисты волонтерского движения АО «КАУСТИК» в предновогодние дни доставили в социальные учреждения Красноармейского района не только новогодние подарки от своего предприятия, но и самое главное – радость общения.
Несмотря на сложные погодные условия, «особенные подарки» доставили по каждому адресу вовремя. Их уже ждали в семьях, где воспитываются дети, которые по медицинским показаниям не могут посещать массовые мероприятия. Всего более трехсот подарков закуплено, расфасовано и развезено сотрудниками АО «КАУСТИК» в организации социальной направленности. Подарочный набор состоит из традиционных сладостей, мягкой игрушки в виде добродушного символа 2019 года, сборной конструкции кормушки для птиц и деревянного украшения-елочки.
Красноармейское общество слепых гостеприимным ответным жестом пригласило волонтеров на праздничное мероприятие в честь Нового года. На «елку» пришло больше сорока человек разного возраста и поколений. Среди них и бывший машинист железнодорожного цеха «КАУСТИКа» Иван Иванович Майгуров, неоднократный призер и чемпион паралимпийских игр по плаванию Александр Чекуров. Бабушка еще одной местной знаменитости Вики Алексеевой, спевшей на сцене дуэтом с певицей Алсу, пришла получить подарок для своей талантливой внучки. Она сейчас живет в г. Санкт-Петербург, а ранее являлась воспитанницей этого общества.
Волонтеры вместе со всеми участвовали в веселых, задорных конкурсах, вручали подарки детям. Время, проведенное в окружении «особенных людей», действительно, сильных духом и с добрыми сердцами, оставило неизгладимые впечатления и эмоции.
Компания ежегодно в канун Нового года дарит подарки воспитанникам детских социальных учреждений, детям с ограниченными возможностями. Впервые в новогодней акции приняли участие волонтеры предприятия, которые приехали не только «выгрузить» подарочные коробки, но и без всякого пафоса поделиться радостью и теплом человеческого общения.
Напомним, волонтерское движение «КАУСТИКа» создано весной этого года. Позади уже десяток выездных акций в любую погоду, организованы мероприятия, в том числе по оказанию помощи для особенных детей и их родителей.
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