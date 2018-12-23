Происшествия

На трассе под Волгоградом столкнулись три машины

Происшествия 23.12.2018 11:05
1932 0
23.12.2018 11:05


Три автомобиля совершили столкновение на трассе «Волгоград–Котельниково-Сальск». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария началась с того, что 53-летняя женщина за рулем «Тойота» «догнала» на дороге машину «Фольксваген». Из-за удара, «Тойота» выехала на встречную полосу движения и уже на ней столкнулась с отечественной «ВАЗ 21150». Водитель «пятнадцатой» - 35-летний мужчина с травмами доставлен в больницу.

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