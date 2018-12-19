В аварии на трассе в Волгоградской области пострадали три человека





Двое мужчин и девушка попали в больницу — последствия лобового столкновения двух легковых машин на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 50-летний водитель «Шкода Октавиа» не учел сложные метиоусловия, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В результате иномарка лоб в лоб столкнулась с автомобилем «ГАЗ — 31105».

Госпитализировали как водителя «Шкоды», так и двух пассажиров «Волги»: 38 летнего мужчину и 21-летнюю девушку.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.



