Праздник в интернате: мыльные пузыри, подарки и фото с Дедом Морозом

Телеком 14.12.2018 11:12
1797 0
14.12.2018 11:12
«Ростелеком» подарил новогодний праздник детям с ограниченными возможностями здоровья из Волгоградской коррекционной школы-интерната № 4. Сотрудники компании организовали для ребят веселые игры, шоу мыльных пузырей, мгновенное фото с Дедом Морозом и вручили персональные подарки, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
В волгоградском образовательном учреждении обучаются 150 детей школьного возраста, 100 из них – с круглосуточным пребыванием. «Ростелеком» на протяжении нескольких лет оказывает помощь воспитанникам школы-интерната и дарит ребятам не только праздники, но и дополнительные возможности в образовании. Специалисты компании оборудовали интернет-класс персональными компьютерами и предоставили бесплатный доступ к интернету.
Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: «Подарить детям новогодний праздник – это лучший способ сделать доброе дело. И в первую очередь, это касается детей с ограниченными возможностями. Видеть улыбки на их лицах – это лучший результат реализации наших социальных проектов».
Оксана Чермашенцева, директор школы-интерната №4: «Мы от всего сердца благодарим компанию «Ростелеком» за поддержку, за чуткость и внимание к потребностям наших воспитанников. Этот праздник — настоящее предновогоднее чудо, эмоциональный подъем, который очень нужен детям».
«Ростелеком» в рамках корпоративной социальной ответственности регулярно реализует благотворительные проекты в детских домах на всей территории России. С 2012 года компания осуществляет масштабную благотворительную программу по интернетизации детских воспитательных учреждений, которая охватывает 11 субъектов ЮФО и СКФО. На сегодняшний день «Ростелеком» обеспечил бесплатным интернетом и компьютерами 22 детских дома и интерната юга России.
Реклама
Популярное по теме
14.12.2018 11:12
1798 0
21.11.2018 11:02
2270 0
12.12.2018 12:54
2128 0
«Новогодний шар удачи» от «Ростелекома» превращает бонусы в подарки к любимому празднику12.12.2018 12:54
«Ростелеком» начал трансляцию телеканала Деда Мороза11.12.2018 14:18
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения10.12.2018 15:25
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетов10.12.2018 10:21
Новое решение «МегаФона» повысит эффективность подбора персонала07.12.2018 11:38
«Ростелеком» стал лидером корпоративной благотворительности06.12.2018 10:38
Доступная медицина: сервисом «МегаФон Здоровье» теперь могут пользоваться абоненты всех операторов30.11.2018 10:10
МегаФон возобновил работу интернет-магазина в Волгограде28.11.2018 15:13
«МегаФон» интегрировал Виртуальную АТС с решением «1С:Управление нашей фирмой»27.11.2018 11:01
Интернет-сервис по автоматическому сбору и передаче информации с электросчетчиков протестировали27.11.2018 08:48
«Ростелеком» представит нефтяникам цифровую скважину23.11.2018 12:51
«Ростелеком» выбрал стартапы на конкурсе технологических проектов GoTech22.11.2018 11:10
«Черная пятница» надвигается: как не упустить клиента21.11.2018 11:02
Пользователям Yota в Волгограде теперь доступен безлимит от 10 рублей15.11.2018 09:41
Кибербезопасность бизнеса обеспечат инновационные технологии единой платформы «Ростелекома»14.11.2018 16:42
Реклама