Праздник в интернате: мыльные пузыри, подарки и фото с Дедом Морозом





«Ростелеком» подарил новогодний праздник детям с ограниченными возможностями здоровья из Волгоградской коррекционной школы-интерната № 4. Сотрудники компании организовали для ребят веселые игры, шоу мыльных пузырей, мгновенное фото с Дедом Морозом и вручили персональные подарки, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.





В волгоградском образовательном учреждении обучаются 150 детей школьного возраста, 100 из них – с круглосуточным пребыванием. «Ростелеком» на протяжении нескольких лет оказывает помощь воспитанникам школы-интерната и дарит ребятам не только праздники, но и дополнительные возможности в образовании. Специалисты компании оборудовали интернет-класс персональными компьютерами и предоставили бесплатный доступ к интернету.

Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: «Подарить детям новогодний праздник – это лучший способ сделать доброе дело. И в первую очередь, это касается детей с ограниченными возможностями. Видеть улыбки на их лицах – это лучший результат реализации наших социальных проектов».

Оксана Чермашенцева, директор школы-интерната №4: «Мы от всего сердца благодарим компанию «Ростелеком» за поддержку, за чуткость и внимание к потребностям наших воспитанников. Этот праздник — настоящее предновогоднее чудо, эмоциональный подъем, который очень нужен детям».

«Ростелеком» в рамках корпоративной социальной ответственности регулярно реализует благотворительные проекты в детских домах на всей территории России. С 2012 года компания осуществляет масштабную благотворительную программу по интернетизации детских воспитательных учреждений, которая охватывает 11 субъектов ЮФО и СКФО. На сегодняшний день «Ростелеком» обеспечил бесплатным интернетом и компьютерами 22 детских дома и интерната юга России.