Телеком

Праздник в интернате: мыльные пузыри, подарки и фото с Дедом Морозом

Телеком 14.12.2018 11:12
1797 0
14.12.2018 11:12


«Ростелеком» подарил новогодний праздник детям с ограниченными возможностями здоровья из Волгоградской коррекционной школы-интерната № 4. Сотрудники компании организовали для ребят веселые игры, шоу мыльных пузырей, мгновенное фото с Дедом Морозом и вручили персональные подарки, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. 

В волгоградском образовательном учреждении обучаются 150 детей школьного возраста, 100 из них – с круглосуточным пребыванием. «Ростелеком» на протяжении нескольких лет оказывает помощь воспитанникам школы-интерната и дарит ребятам не только праздники, но и дополнительные возможности в образовании. Специалисты компании оборудовали интернет-класс персональными компьютерами и предоставили бесплатный доступ к интернету.
Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: «Подарить детям новогодний праздник – это лучший способ сделать доброе дело. И в первую очередь, это касается детей с ограниченными возможностями. Видеть улыбки на их лицах – это лучший результат реализации наших социальных проектов».
Оксана Чермашенцева, директор школы-интерната №4: «Мы от всего сердца благодарим компанию «Ростелеком» за поддержку, за чуткость и внимание к потребностям наших воспитанников. Этот праздник — настоящее предновогоднее чудо, эмоциональный подъем, который очень нужен детям».
«Ростелеком» в рамках корпоративной социальной ответственности регулярно реализует благотворительные проекты в детских домах на всей территории России. С 2012 года компания осуществляет масштабную благотворительную программу по интернетизации детских воспитательных учреждений, которая охватывает 11 субъектов ЮФО и СКФО. На сегодняшний день «Ростелеком» обеспечил бесплатным интернетом и компьютерами 22 детских дома и интерната юга России. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Праздник в интернате: мыльные пузыри, подарки и фото с Дедом Морозом
14.12.2018 11:12
1798 0
«Черная пятница» надвигается: как не упустить клиента
21.11.2018 11:02
2270 0
«Новогодний шар удачи» от «Ростелекома» превращает бонусы в подарки к любимому празднику
12.12.2018 12:54
2128 0
Телеком
12.12.2018 12:54
Телеком 12.12.2018 12:54
2128 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
11.12.2018 14:18
Телеком 11.12.2018 14:18
1205 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
10.12.2018 15:25
Телеком 10.12.2018 15:25
1579 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
10.12.2018 10:21
Телеком 10.12.2018 10:21
1384 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
07.12.2018 11:38
Телеком 07.12.2018 11:38
2801 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
06.12.2018 10:38
Телеком 06.12.2018 10:38
1583 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
30.11.2018 10:10
Телеком 30.11.2018 10:10
6302 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
28.11.2018 15:13
Телеком 28.11.2018 15:13
2478 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.11.2018 11:01
Телеком 27.11.2018 11:01
1635 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.11.2018 08:48
Телеком 27.11.2018 08:48
937 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.11.2018 12:51
Телеком 23.11.2018 12:51
3739 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
22.11.2018 11:10
Телеком 22.11.2018 11:10
1623 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
21.11.2018 11:02
Телеком 21.11.2018 11:02
2270 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
15.11.2018 09:41
Телеком 15.11.2018 09:41
6118 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
14.11.2018 16:42
Телеком 14.11.2018 16:42
1301 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:50
В Волгограде открывается первый горнолыжный курорт с искусственным снегомСмотреть фотографии
16:29
В центре Волгограда на глазах "вырастает" главная елка городаСмотреть фотографии
16:26
Волгоградского подростка осудили за кражу телефона у туриста из Мексики во время ЧМ-2018Смотреть фотографии
15:38
ОНФ: В Волжском инвалидам отрезали путь по маршрутамСмотреть фотографии
15:27
Исполнительный директор волгоградского завода «Красный Октябрь»: «Рабочие зарплату получают»Смотреть фотографии
14:21
В перекопанный двор в Волгограде коммунальщики добавили «свинства»Смотреть фотографии
14:15
Когда деревья будут большими: МБУ «Волгоградзеленхоз» подводит итоги годаСмотреть фотографии
12:47
Волгоградцы фантазируют на тему названия парка в пойме реки ЦарицыСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде возбудили дело о пропаже с теплохода моториста-рулевогоСмотреть фотографии
12:43
Госавтоинспекция предупредила водителей о сложной обстановке на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград»Смотреть фотографии
12:43
Одиннадцать наркодилеров заработали серьезные сроки за трехлетнюю "работу" в Волгоградской области и Пермском краеСмотреть фотографии
12:32
Суд в Волгограде лишил прав водителя за наезд на подростков и бегство с места ДТП Смотреть фотографии
12:12
В Волгограде пенсионерка продиктовала мошеннику пин-код карты и лишилась 2 миллионовСмотреть фотографии
11:49
Волгоградский музей готовит выставку советских игрушекСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде два брата могут сесть на 5 лет за кражу металла на полторы тысячи рублейСмотреть фотографии
11:29
В Волжском - новый руководитель управления МВДСмотреть фотографии
11:12
Праздник в интернате: мыльные пузыри, подарки и фото с Дедом МорозомСмотреть фотографии
11:09
Остановка наоборот: под Волгоградом дорожники удивили жителей ноу-хауСмотреть фотографии
10:42
Снежный фронт надвигается на ВолгоградСмотреть фотографии
10:13
В Волгоградской области поездам расчищают путь от снежных заносовСмотреть фотографии
09:40
На юге Волгограда выгорел японский кроссоверСмотреть фотографии
22:47
В Волгограде задержали женщину-водителя,сбившую троих подростков на пешеходном переходеСмотреть фотографии
20:25
«Высота 102»ТВ: Губернатор Волгоградской области побывал «в гостях у сказки» Cмотреть видео
19:54
В Волгограде водитель сбил трех подростков и скрылся с места аварии: объявлен план "Перехват"
17:53
Первый зампрокурора Волгоградской области возвращается на АлтайСмотреть фотографии
16:25
В Волгоградской области овчарка покусала двоих детейСмотреть фотографии
16:22
Производители суррогатного алкоголя поставляли канистры с "пойлом" на рынок в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:21
В Волгоградской области судья Калачевского суда пришел к жильцам «аварийных» домовСмотреть фотографии
16:20
Прокурору Москвы Владимиру Чурикову ищут заменуСмотреть фотографии
15:25
Волгоградских энергетиков наказали по минимуму за гибель птиц в природном паркеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 