В Волгоград к новому году завезли лесных красавиц

Общество 09.12.2018 17:52
1448 0
09.12.2018 17:52
В Волгограде появились уличные базары с новогодними елями и соснами. Ажиотажа пока не наблюдается, - сообщили сегодня ИА "Высота 102" торговцы зелеными красавицами, - однако только за сегодняшний день удалось продать несколько десятков сосен. Самая дешевая, к примеру, на Северном рынке Волгограда стоит 300 рублей, цена самой дорогой может доходить до 1 тысячи руб.
Ну а самая главная городская елка по традиции будет установлена на площади Павших борцов. Здесь будет находиться и главная в городе резиденция Деда мороза.
Реклама
Популярное по теме
25.11.2018 18:02
25114 14
13.11.2018 20:01
30341 11
01.12.2018 17:48
22410 0
Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиков10.12.2018 17:25
Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акций10.12.2018 16:07
Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – Астрахань10.12.2018 15:05
Площадь Павших борцов в Волгограде начали готовить для новогодних праздников10.12.2018 14:48
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса10.12.2018 13:01
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонта10.12.2018 12:34
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпаться10.12.2018 12:06
Волгоградцам предложили выбрать название новому парку10.12.2018 11:51
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контроль10.12.2018 09:45
В Волжском вандалы громят новые остановки10.12.2018 08:39
В Камышине Волгоградской области заливают катки шаговой доступности09.12.2018 17:11
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХ09.12.2018 14:31
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроков09.12.2018 13:05
Вспоминаем почетного гражданина Волгограда Владимира Атопова: "Город должен жить будущим, а не былыми заслугами"09.12.2018 11:04
"Почта России" в Волгограде гоняет посетителей по очередям09.12.2018 09:01
Реклама