Общество 10.12.2018 12:34
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10.12.2018 12:34
Устранить дефекты, выявленные после ремонта здания Дома культуры Искринского сельского поселения Урюпинского района, обязали индивидуального предпринимателя Инну Сопову. Такое решение, как сообщает ИА «Высота 102», принял арбитражный суд Волгоградской области.
Администрация Искринского сельского поселения в августе 2015 года заключила с ИП Соповой муниципальный контракт на ремонт здания культурного учреждения. В мае текущего года в период гарантийного срока были выявлены следующие недостатки: произошел обрыв водосточной трубы, первый ряд плитки возле первой ступеньки крыльца начал отслаиваться и облезать, вертикальная плитка, которой отделаны ступеньки крыльца начала отваливаться, навес над крыльцом протекает и частично отходит, происходит разрушение постамента внизу каждой колонны.
В материалах дела отмечается, что указанные дефекты появились в результате некачественно выполненных работ и нарушения технологии производства работ.
В адрес индивидуального предпринимателя была направлена претензия с требованием об устранении указанных дефектов, однако реакции на нее не последовало, что и стало поводом для обращения в суд.
Решение в законную силу не вступило. В течение месяца оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Фото со страницы Дома культуры «Вконтакте»
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