Общество

Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроков

Общество 09.12.2018 13:05
1760 0
09.12.2018 13:05


Неустойку в сумме 2,5 миллиона рублей должен выплатить заказчику генеральный проектировщик объекта строительства пожарно-спасательной базы МЧС с размещением причального флота для базирования пожарно-спасательных судов на Центральной набережной Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области.
Заказчик в лице ГУ МЧС России по Волгоградской области требовал с подрядчика – ООО «Новотек» неустойку в сумме более 6,7 миллиона рублей за нарушение сроков.
Согласно контракту, компания «Новотек» должна была выполнить проектные и изыскательские работы в срок до 1 октября 2016 года, пройти госэкспертизу - до 5 декабря 2016 года, разработать рабочую документацию и представить ее заказчику - до 7 декабря 2016 года. В суде компания-проектировщик просила перенести эти сроки на февраль-март 2017 года, затем и вовсе подала иск о расторжении госконтракта. В настоящее время он находится на рассмотрении в апелляционной инстанции.
Общая сумма контракта составляет чуть более 4,5 миллиона рублей. 
Напомним, что для строительства базы для пожарного флота МЧС был определен земельный участок площадью 5803 кв.метров на Центральной набережной вблизи стадиона «Волгоград Арена». Согласно технической документации, на этой земле должны были построить три трехэтажных административных здания площадью 7800 кв.метров. В их числе здание пожарного депо на 6 машиновыездов, здание служб управления с единым центром информационного обмена, контроля и мониторинга оперативной обстановки, а также здание береговой службы обеспечения готовности и дежурных смен пожарно-спасательных судов, многофункциональной пожарно-спасательной базы для базирования пожарно-спасательных судов. На внутренней территории базы предусмотрена парковка площадью 1200 кв.метров. Ранее, отметим, базу МЧС планировали построить вблизи памятника волжским речникам - пожарного парохода «Гаситель», но затем это решение было пересмотрено. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Репортаж из подземелья: как волгоградцев будут защищать на случай ЧС
25.11.2018 18:02
25114 14
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
30341 11
Алексей Маресьев ушел в отрыв в финальном голосовании за присвоение имени волгоградскому аэропорту
01.12.2018 17:48
22410 0
Общество
10.12.2018 17:25
Общество 10.12.2018 17:25
14327 25 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 16:07
Общество 10.12.2018 16:07
4603 18 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 15:05
Общество 10.12.2018 15:05
1039 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 14:48
Общество 10.12.2018 14:48
2663 4 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 13:01
Общество 10.12.2018 13:01
4870 12 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 12:34
Общество 10.12.2018 12:34
2782 11 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 12:06
Общество 10.12.2018 12:06
1371 11 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 11:51
Общество 10.12.2018 11:51
2470 32 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 09:45
Общество 10.12.2018 09:45
2556 18 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 08:39
Общество 10.12.2018 08:39
3313 5 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 17:52
Общество 09.12.2018 17:52
1448 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 17:11
Общество 09.12.2018 17:11
953 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 14:31
Общество 09.12.2018 14:31
5942 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 11:04
Общество 09.12.2018 11:04
9634 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 09:01
Общество 09.12.2018 09:01
3317 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:44
В Волгограде обнаружили повешенного студента
20:11
В Волгограде легальные маршрутки втянуты в войну за выживание Cмотреть видео
17:25
Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиковСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области за месяц закрылись 248 организацийСмотреть фотографии
16:39
Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцевСмотреть фотографии
16:25
В Волжском злоумышленники пытались похитить терминал оплатыСмотреть фотографии
16:07
Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акцийСмотреть фотографии
15:40
На трассе в Волгоградской области перевернулся «Камаз»: водитель в реанимации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложенияСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец дал отпор грабителюСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области мужчина высушивал "веники" из марихуаныСмотреть фотографии
15:05
Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – АстраханьСмотреть фотографии
14:48
Площадь Павших борцов в Волгограде начали готовить для новогодних праздниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в годСмотреть фотографии
13:01
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса Смотреть фотографииCмотреть видео
12:34
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонтаСмотреть фотографии
12:29
Потерпевшая по делу о взрыве дома в Волгограде не нашла крупную сумму денег и ордена в обломках (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)Смотреть фотографии
12:06
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпатьсяСмотреть фотографии
11:51
Волгоградцам предложили выбрать название новому паркуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов Смотреть фотографии
10:51
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должникаСмотреть фотографии
10:21
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетовСмотреть фотографии
10:01
Игроки сборной России пожелали юным волгоградским футболистам быть "наглыми"Смотреть фотографии
09:52
В Астрахани водитель маршрутного такси взял себе в напарники котаСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контрольСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщинаСмотреть фотографии
08:39
В Волжском вандалы громят новые остановкиСмотреть фотографии
07:33
Депутат Госдумы от Волгоградской области озаботилась контрафактом лекарствСмотреть фотографии
14:31
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХСмотреть фотографии
13:05
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 